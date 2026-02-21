Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.02.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.
STIER
Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen.
ZWILLINGE
Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf.
KREBS
Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.
LÖWE
Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.
JUNGFRAU
Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen.
WAAGE
In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?
SKORPION
Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.
SCHÜTZE
Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen.
STEINBOCK
Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck.
WASSERMANN
Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.
FISCHE
Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen