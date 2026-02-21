Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss? Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele.