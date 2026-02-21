AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 21.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Ausgangsposition am Arbeitsplatz ist augenblicklich denkbar günstig. Sie dürfen heute voll und ganz auf Ihr Können vertrauen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Auch wenn Sie Ihr Tagespensum gut geplant haben, kann Unvorhergesehenes Ihre Pläne durcheinanderbringen. Flexibilität ist gefragt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Sie verbuchen sogar kleine Erfolge. Diese zwar nicht im Eiltempo, aber zielstrebig.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Nichts gegen Ihren Sinn für Perfektion. Vergessen Sie aber die Leichtigkeit nicht. Die hilft Ihnen bei schwierigen Entscheidungen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Reibungspunkte in Sicht! Mit viel gutem Willen lässt sich eine Auseinandersetzung vermeiden. Sie wissen ja: Der Klügere gibt nach.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Der richtige Moment könnte bereits verflogen sein, während Sie noch auf ihn warten. Nehmen Sie die Dinge heute so, wie sie kommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.