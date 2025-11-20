Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.11.2025
WIDDER
Sie gewinnen Klarheit in der Beziehung zu einem lieben Menschen. Lassen Sie ihn ruhig spüren, dass Sie ihm viel zu verdanken haben.
STIER
Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.
ZWILLINGE
Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.
KREBS
Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut.
LÖWE
Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.
JUNGFRAU
Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.
WAAGE
In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn.
SKORPION
Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.
SCHÜTZE
Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach.
STEINBOCK
Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten.
WASSERMANN
Stellen Sie sich wegen kleiner Patzer nicht gleich selbst an den Pranger. Die Kollegen vertrauen Ihnen und suchen weiter Ihren Rat.
FISCHE
Nehmen Sie ein kleines Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.
