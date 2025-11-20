Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.11.2025

20. November 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie gewinnen Klarheit in der Beziehung zu einem lieben Menschen. Lassen Sie ihn ruhig spüren, dass Sie ihm viel zu verdanken haben. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Stellen Sie sich wegen kleiner Patzer nicht gleich selbst an den Pranger. Die Kollegen vertrauen Ihnen und suchen weiter Ihren Rat. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Nehmen Sie ein kleines Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.