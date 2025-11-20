AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie gewinnen Klarheit in der Beziehung zu einem lieben Menschen. Lassen Sie ihn ruhig spüren, dass Sie ihm viel zu verdanken haben.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es kribbelt in den Fingern? Treiben Sie Sport. Ihr Körper wird es Ihnen danken. Arbeit im Freien bekommt Ihnen jetzt ebenfalls gut.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Stellen Sie sich wegen kleiner Patzer nicht gleich selbst an den Pranger. Die Kollegen vertrauen Ihnen und suchen weiter Ihren Rat.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nehmen Sie ein kleines Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.