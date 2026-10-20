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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem.

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