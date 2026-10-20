Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem.