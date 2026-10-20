Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Selbst der Wink mit dem Zaunpfahl wird nun leicht übersehen. Sie müssen klare Ansagen machen. Ihr Schatz ist ziemlich beschäftigt.
STIER
Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.
ZWILLINGE
Eine gute Zeit, um Kompromisse zu schließen. Regeln Sie jetzt auch Behördenangelegenheiten und arbeiten Sie Liegengebliebenes auf.
KREBS
Ihr Optimismus ist berechtigt. Bestehende Pläne sollten Sie nicht umstoßen. Die Zeit ist gut geeignet, die Dinge zu verwirklichen.
LÖWE
Einiges wird Ihnen widersprüchlich vorkommen. Mit ein wenig Geschick und Einfühlungsvermögen werden Sie sich durchzusetzen wissen.
JUNGFRAU
Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.
WAAGE
Nur nicht den inneren Rückzug antreten, wenn die Töne etwas lauter werden! Im Wechselbad der Gefühle ist es für niemanden einfach.
SKORPION
Statt das Kopfkino laufen zu lassen, erledigen Sie lieber liegen gebliebene Arbeiten. Das ist viel produktiver und hebt die Laune.
SCHÜTZE
Sie dürfen sich selbst und anderen jetzt einmal beweisen, dass Sie, wenn es darauf ankommt, konsequent und ausdauernd sein können.
STEINBOCK
Man muss nicht immer alles unter Kontrolle haben. „Loslassen“ heißt das Motto des Tages. Lassen Sie den Dingen einfach ihren Lauf.
WASSERMANN
Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept.
FISCHE
Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem.
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