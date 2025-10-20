AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Probieren Sie neue Vorgehensweisen aus, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Unter Umständen ergeben sich neue Perspektiven.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Die Bestform fühlt sich zwar anders an, doch mit ein bisschen weniger Druck geht es auch in Richtung Ziel. Ihre Laune ist gut.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.