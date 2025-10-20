Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Probieren Sie neue Vorgehensweisen aus, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Unter Umständen ergeben sich neue Perspektiven. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Die Bestform fühlt sich zwar anders an, doch mit ein bisschen weniger Druck geht es auch in Richtung Ziel. Ihre Laune ist gut.