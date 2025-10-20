Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.10.2025
WIDDER
Sie lassen sich leicht ablenken. Dadurch schleichen sich Fehler ein. Prüfen Sie am Ende noch einmal alles auf Herz und Nieren.
STIER
Es hilft nichts, auch wenn Sie heute vieles ungeduldig werden lässt, so müssen Sie sich doch mit den Gegebenheiten anfreunden.
ZWILLINGE
Probieren Sie neue Vorgehensweisen aus, ohne sich dabei unter Druck zu setzen. Unter Umständen ergeben sich neue Perspektiven.
KREBS
Eine Sache entwickelt sich ganz anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Wer hohe Erwartungen hat, könnte enttäuscht werden.
LÖWE
In Diskussionen sollten Sie möglichst sachlich argumentieren. Hören Sie trotzdem auf Ihren Bauch, wenn er sich zu Wort meldet.
JUNGFRAU
Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.
WAAGE
Eine geschäftliche Angelegenheit nicht voreilig zu den Akten legen, denn diese Sache kann durchaus noch einmal aktuell werden.
SKORPION
Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.
SCHÜTZE
Durch eine kleine Nachlässigkeit kommt es bei der Arbeit zu größeren Verzögerungen. Es hilft, die Strategie neu zu überdenken.
STEINBOCK
Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.
WASSERMANN
Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.
FISCHE
Die Bestform fühlt sich zwar anders an, doch mit ein bisschen weniger Druck geht es auch in Richtung Ziel. Ihre Laune ist gut.
