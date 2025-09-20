Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.09.2025
WIDDER
Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um.
STIER
Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen.
ZWILLINGE
Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen.
KREBS
Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten.
LÖWE
Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher.
JUNGFRAU
Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.
WAAGE
Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.
SKORPION
Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!
SCHÜTZE
Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.
STEINBOCK
Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt.
WASSERMANN
Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht.
FISCHE
Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.
