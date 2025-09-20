AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.09.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.

