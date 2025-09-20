Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Dem Glauben zu schenken, was man Ihnen heute zuträgt, wäre unter Umständen ein Fehler. Gehen Sie kritisch mit dem Gehörten um. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Eine Riesenchance, auf die Sie schon lange warten, bietet sich jetzt. Sie können dem Chef einen Verbesserungsvorschlag machen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.