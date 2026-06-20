Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Dank positiver Planetenkonstellation lassen sich Konflikte schnell aus der Welt schaffen. Das gefällt allen Beteiligten sehr gut.
STIER
Beugen Sie einer Erkältung mit ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft und gesunder Ernährung vor. Tagestendenz: positiv.
ZWILLINGE
Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich.
KREBS
Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit.
LÖWE
Ihr diplomatisches Geschick lässt Sie ein Problem schnell lösen. Ein ausgiebiger Spaziergang an der Luft würde Ihnen sehr guttun.
JUNGFRAU
Möglichst wenig über ein Vorhaben reden, der Überraschungseffekt wäre sonst weg. Nur den Partner sollten Sie unbedingt einweihen.
WAAGE
Pflegen Sie den Kontakt zu Menschen, die Ihnen wichtig sind. Das Gefühl, dass da etwas ist, das verbindet, schafft Zufriedenheit.
SKORPION
Der innere Antrieb, Ideen umzusetzen, muss von Ihnen ganz allein kommen. Auf die Reaktionen anderer zu warten, wäre jetzt falsch.
SCHÜTZE
Die Herausforderungen des Tages kosten Kraft. Wichtig ist, dass genügend Zeit bleibt, um sich eine Entspannungseinheit zu gönnen.
STEINBOCK
Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein.
WASSERMANN
Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck.
FISCHE
Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten.
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