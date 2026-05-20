Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.
STIER
Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.
ZWILLINGE
Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.
KREBS
Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.
LÖWE
Die Sterne öffnen den Blick für die kleinen Besonderheiten des Tages und sorgen für das wohlige Gefühl der inneren Zufriedenheit.
JUNGFRAU
Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können.
WAAGE
Sie sollten es verstehen, die Lage richtig einzuschätzen. Ihre Wünsche könnten dann auch wie geplant in die Tat umgesetzt werden.
SKORPION
Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an.
SCHÜTZE
Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen.
STEINBOCK
Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.
WASSERMANN
Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.
FISCHE
Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.
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