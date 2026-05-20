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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Sterne öffnen den Blick für die kleinen Besonderheiten des Tages und sorgen für das wohlige Gefühl der inneren Zufriedenheit.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sollten es verstehen, die Lage richtig einzuschätzen. Ihre Wünsche könnten dann auch wie geplant in die Tat umgesetzt werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.

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