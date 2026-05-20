Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Heute erst einmal sorgfältig den Weg abstecken, das Ziel markieren und dann mit gewohntem Tatendrang die Dinge in Angriff nehmen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie verrennen sich womöglich in eine Idee, die sich momentan nur schwer umsetzen lässt. Dafür winken schöne Stunden in der Liebe. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Sterne öffnen den Blick für die kleinen Besonderheiten des Tages und sorgen für das wohlige Gefühl der inneren Zufriedenheit. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Das bereits Erreichte dürfte nun durch klugen Einsatz der Kräfte gefestigt und eine Position zum Vorteil ausgebaut werden können. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sollten es verstehen, die Lage richtig einzuschätzen. Ihre Wünsche könnten dann auch wie geplant in die Tat umgesetzt werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.