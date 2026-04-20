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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

„Niemand ist perfekt.“ Diese Einsicht entspannt und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Vieles gelingt jetzt sogar auf Anhieb.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist nicht in jedem Fall erstrebenswert. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Problemlösung geht.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das Ausweichmanöver, das Sie betreiben, ist einfach nur anstrengend. Wenn Sie ganz ehrlich sind: Es bringt Sie auch nicht weiter.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Kleinere Enttäuschungen stecken Sie derzeit gut weg. Ihr Selbstvertrauen ist stark genug. Nicht durch Kritik verunsichern lassen!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.

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