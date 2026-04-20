Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
„Niemand ist perfekt.“ Diese Einsicht entspannt und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Vieles gelingt jetzt sogar auf Anhieb.
STIER
Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist nicht in jedem Fall erstrebenswert. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Problemlösung geht.
ZWILLINGE
Das Ausweichmanöver, das Sie betreiben, ist einfach nur anstrengend. Wenn Sie ganz ehrlich sind: Es bringt Sie auch nicht weiter.
KREBS
Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.
LÖWE
Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer.
JUNGFRAU
Kleinere Enttäuschungen stecken Sie derzeit gut weg. Ihr Selbstvertrauen ist stark genug. Nicht durch Kritik verunsichern lassen!
WAAGE
Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.
SKORPION
Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.
SCHÜTZE
Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.
STEINBOCK
Gehen Sie etwas diplomatischer vor, wägen Sie nach allen Seiten sorgfältig ab und verlassen Sie sich nicht allein auf Ihr Urteil.
WASSERMANN
Das Neue übt eine magische Faszination auf Sie aus. Sie zeigen sich auf eine angenehme Art flexibler, als man es von Ihnen kennt.
FISCHE
Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.
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