Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Beruflich kommen Sie gut voran, wenn Sie die zeitweise aufkommende Nervosität gelegentlich in gesteigerte Konzentration umwandeln. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. „Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie haben jetzt eine ungewöhnliche Spürnase für Geldangelegenheiten. Nur keine Hemmungen, sondern eine Chance sogleich wahrnehmen!