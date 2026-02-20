Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.02.2026
WIDDER
Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.
STIER
Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.
ZWILLINGE
Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung.
KREBS
Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen.
LÖWE
Schnörkellos und geradlinig sagen Sie, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Viele kommen damit zurecht, andere haben damit ein Problem.
JUNGFRAU
Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich.
WAAGE
Beruflich kommen Sie gut voran, wenn Sie die zeitweise aufkommende Nervosität gelegentlich in gesteigerte Konzentration umwandeln.
SKORPION
„Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt.
SCHÜTZE
Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein.
STEINBOCK
Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen.
WASSERMANN
Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer.
FISCHE
Sie haben jetzt eine ungewöhnliche Spürnase für Geldangelegenheiten. Nur keine Hemmungen, sondern eine Chance sogleich wahrnehmen!
