Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.12.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.
STIER
Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.
ZWILLINGE
Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.
KREBS
Die Harmonie in Ihrer Umgebung war lange nicht so groß wie jetzt. Tragen Sie nun unbedingt das Ihre zur Beständigkeit bei.
LÖWE
Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.
JUNGFRAU
Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.
WAAGE
Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend.
SKORPION
Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.
SCHÜTZE
Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.
STEINBOCK
Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen.
WASSERMANN
Setzen Sie sich voll und ganz für die Realisierung Ihrer Wünsche ein. Der Partner unterstützt Sie dabei mit allen Mitteln.
FISCHE
Die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, sorgt für eine innere Zufriedenheit. Sie fühlen sich entspannt.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen