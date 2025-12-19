AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die Harmonie in Ihrer Umgebung war lange nicht so groß wie jetzt. Tragen Sie nun unbedingt das Ihre zur Beständigkeit bei.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Lieber nichts dem Zufall überlassen. Wenn Sie ein bestimmtes Ziel vor Augen haben, sollten Sie jetzt strategisch vorgehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Setzen Sie sich voll und ganz für die Realisierung Ihrer Wünsche ein. Der Partner unterstützt Sie dabei mit allen Mitteln.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen zu realisieren, sorgt für eine innere Zufriedenheit. Sie fühlen sich entspannt.

