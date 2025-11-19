Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

19. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug? Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Es dürfte Ihnen nun gelingen, andere von Ihren tollen Ideen zu überzeugen. Es bieten sich ausgezeichnete Chancen für echte Erfolge.