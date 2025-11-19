Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.11.2025
WIDDER
Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.
STIER
Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen.
ZWILLINGE
Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen.
KREBS
Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug?
LÖWE
Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung.
JUNGFRAU
Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln.
WAAGE
Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab.
SKORPION
Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.
SCHÜTZE
Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren.
STEINBOCK
Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
WASSERMANN
Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe.
FISCHE
Es dürfte Ihnen nun gelingen, andere von Ihren tollen Ideen zu überzeugen. Es bieten sich ausgezeichnete Chancen für echte Erfolge.
