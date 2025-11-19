AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.11.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug?

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Es dürfte Ihnen nun gelingen, andere von Ihren tollen Ideen zu überzeugen. Es bieten sich ausgezeichnete Chancen für echte Erfolge.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.