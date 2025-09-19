Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.09.2025

AZ-Plus

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie dürfen rundum zufrieden sein. Alles geht zügig voran. Schenken Sie Körper und Seele vermehrt Aufmerksamkeit und Zuwendung.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Laden Sie Ihre Freunde doch einmal wieder zu sich ein. Vertreten Sie Ihre Meinung in einer kniffligen Angelegenheit standhaft.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sachlichkeit sichert Ihnen bei Auseinandersetzungen einen Vorsprung. Keinerlei Unsicherheit im Gefühlsbereich anmerken lassen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Tag ist gekommen, mutig auf eine Entscheidung zu drängen. Sie dürfen jetzt damit rechnen, dass sie positiv ausfallen wird.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Haben Sie vielleicht in den letzten Tagen etwas zu wenig Zeit mit Ihrer Familie verbracht? Das sollten Sie schleunigst ändern!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Da Andersdenkende nicht leicht zu überzeugen sind, werden Sie zur Umsetzung eines Planes Ihre ganze Überredungskunst brauchen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie haben eine wohlfundierte eigene Meinung und diese vertreten Sie zu Recht und durchaus erfolgreich - auch gegen Widerstand.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Offenheit, mit der Sie heute jemandem begegnen, wird Ihnen helfen, eine gute Basis für eine Geschäftsbeziehung zu sichern.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Hohe Ansprüche hin oder her. Heute drücken selbst besonders kritische Vertreter dieses Sternzeichens gerne einmal ein Auge zu.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Heute sollten Sie all das erledigen, was keinen Aufschub duldet. Sie werden sehen, der Tag lässt sich dann umso mehr genießen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Frische Ideen und Strategien helfen Ihren Plänen auf die Sprünge. Belohnen Sie sich deshalb und gönnen Sie sich etwas Schönes.

