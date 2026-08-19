Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

19. August 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Hüten Sie sich vor Geheimniskrämerei. Dadurch würden Sie ein nur mühsam aufgebautes Vertrauensverhältnis wieder zerstören. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es kommt manches in Schwung. Bei einem Vorhaben werden Sie allerdings starke Nerven brauchen, um die Sache durchzustehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.