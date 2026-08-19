Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
STIER
Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.
ZWILLINGE
Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress.
KREBS
Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen.
LÖWE
Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können.
JUNGFRAU
Hüten Sie sich vor Geheimniskrämerei. Dadurch würden Sie ein nur mühsam aufgebautes Vertrauensverhältnis wieder zerstören.
WAAGE
Es kommt manches in Schwung. Bei einem Vorhaben werden Sie allerdings starke Nerven brauchen, um die Sache durchzustehen.
SKORPION
Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität.
SCHÜTZE
Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.
STEINBOCK
Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger.
WASSERMANN
Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.
FISCHE
Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.
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