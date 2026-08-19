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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Hüten Sie sich vor Geheimniskrämerei. Dadurch würden Sie ein nur mühsam aufgebautes Vertrauensverhältnis wieder zerstören.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es kommt manches in Schwung. Bei einem Vorhaben werden Sie allerdings starke Nerven brauchen, um die Sache durchzustehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Das Für und Wider abzuwägen, mag sicher in bestimmten Situationen angebracht sein. Was heute aber zählt, ist Spontaneität.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Üben Sie etwas mehr Selbstdisziplin. Befriedigende Ergebnisse lassen sich nicht mit Gewalt erzielen. Seien Sie geduldiger.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.

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