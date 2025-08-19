AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Der heutige Tag bringt Ihnen mehr Arbeit und Sie haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich ganz nach Ihrem Geschmack.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, kann ganz schön anstrengend sein. Sichern Sie sich eine Rückzugsmöglichkeit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Seien Sie offen für Neues, es könnte sich wirklich für Sie lohnen. Nehmen Sie eine Anregung in Ihre Überlegungen auf.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie und Eifersucht? Nicht, wenn es keinen Grund gibt! Es sei denn, Sie fühlen sich gerade selbst ein wenig übersehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es kommt manches anders, als Sie es geplant haben. Bewahren Sie im Gespräch mit Kollegen unbedingt einen kühlen Kopf.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist.

