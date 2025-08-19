Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2025
WIDDER
Der heutige Tag bringt Ihnen mehr Arbeit und Sie haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich ganz nach Ihrem Geschmack.
STIER
Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen.
ZWILLINGE
Im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, kann ganz schön anstrengend sein. Sichern Sie sich eine Rückzugsmöglichkeit.
KREBS
Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten.
LÖWE
Seien Sie offen für Neues, es könnte sich wirklich für Sie lohnen. Nehmen Sie eine Anregung in Ihre Überlegungen auf.
JUNGFRAU
Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden.
WAAGE
Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein.
SKORPION
Sie und Eifersucht? Nicht, wenn es keinen Grund gibt! Es sei denn, Sie fühlen sich gerade selbst ein wenig übersehen.
SCHÜTZE
Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön.
STEINBOCK
Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
WASSERMANN
Es kommt manches anders, als Sie es geplant haben. Bewahren Sie im Gespräch mit Kollegen unbedingt einen kühlen Kopf.
FISCHE
Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist.
