Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

19. August 2025 - 00:01 Uhr

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Der heutige Tag bringt Ihnen mehr Arbeit und Sie haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich ganz nach Ihrem Geschmack. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wichtige Vorhaben sollten lieber aufgeschoben werden. Da sind zu viele Dinge, die Ihnen ständig durch den Kopf gehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen, kann ganz schön anstrengend sein. Sichern Sie sich eine Rückzugsmöglichkeit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der Tag wird allerhand Engagement von Ihnen erfordern. Bei Veränderungsabsichten ist im Moment noch Vorsicht geboten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Seien Sie offen für Neues, es könnte sich wirklich für Sie lohnen. Nehmen Sie eine Anregung in Ihre Überlegungen auf. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Familieninteressen sollten in alle Pläne miteinbezogen werden. Sie dürften bald zu Ihrer gewohnten Form zurückfinden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Mit etwas Abstand betrachtet, ist ein Problem gar nicht so unlösbar, wie es erschien. Sie können zuversichtlich sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie und Eifersucht? Nicht, wenn es keinen Grund gibt! Es sei denn, Sie fühlen sich gerade selbst ein wenig übersehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Eine abwechslungsreiche Zeit mit vielen netten Überraschungen. Gemeinsame Pläne gestalten diesen Tag besonders schön. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie können sich jetzt an ein neues Aufgabengebiet heranwagen. Nutzen Sie den Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es kommt manches anders, als Sie es geplant haben. Bewahren Sie im Gespräch mit Kollegen unbedingt einen kühlen Kopf. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die Unsicherheiten der letzten Tage haben ein Ende. Sie wissen nun ganz genau, welche Richtung für Sie die beste ist.