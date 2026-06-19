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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie treffen Menschen, die viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihren Arbeitsrhythmus sollten Sie nicht ändern. Eine vermeintliche Einsparung könnte gar einen Mehraufwand bedeuten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine Neuerung in Ihrem Umfeld sorgt vorübergehend für Unruhe, aber es wird danach viel leichter sein, eine Aufgabe zu bewältigen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ehrlichkeit zahlt sich wieder einmal aus. Die Sterne geben Rückendeckung, wenn es darum geht, ein schwieriges Thema anzusprechen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Heute haben Sie den nötigen Schwung und die Ausdauer, um eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, ohne Wenn und Aber durchzustehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind.

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