Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.
STIER
Sie treffen Menschen, die viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.
ZWILLINGE
Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.
KREBS
Ihren Arbeitsrhythmus sollten Sie nicht ändern. Eine vermeintliche Einsparung könnte gar einen Mehraufwand bedeuten.
LÖWE
Eine Neuerung in Ihrem Umfeld sorgt vorübergehend für Unruhe, aber es wird danach viel leichter sein, eine Aufgabe zu bewältigen.
JUNGFRAU
Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.
WAAGE
Ehrlichkeit zahlt sich wieder einmal aus. Die Sterne geben Rückendeckung, wenn es darum geht, ein schwieriges Thema anzusprechen.
SKORPION
Heute haben Sie den nötigen Schwung und die Ausdauer, um eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, ohne Wenn und Aber durchzustehen.
SCHÜTZE
Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.
STEINBOCK
Sie sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.
WASSERMANN
Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.
FISCHE
Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind.
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