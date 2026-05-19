Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
An einem Vertrauensbruch haben Sie länger zu knabbern als erwartet. Suchen Sie die Ablenkung, das bringt Sie auf andere Gedanken.
STIER
Setzen Sie Ihre Kräfte verstärkt in Energie um, sportliche Aktivitäten eingeschlossen. Alles läuft heute nach Wunsch und Plan ab.
ZWILLINGE
Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben.
KREBS
Freundschaftspflege wird augenblicklich großgeschrieben. Jemand sorgt dafür, dass in Ihrem Terminkalender kein Leerlauf entsteht.
LÖWE
Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen.
JUNGFRAU
Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Lockern Sie Ihre Abwehrhaltung.
WAAGE
In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!
SKORPION
Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.
SCHÜTZE
Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!
STEINBOCK
Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt.
WASSERMANN
Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.
FISCHE
Wer sich gerade in einen Konflikt hineinmanövriert hat, bekommt nun die Möglichkeit, die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen.
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