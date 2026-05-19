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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

An einem Vertrauensbruch haben Sie länger zu knabbern als erwartet. Suchen Sie die Ablenkung, das bringt Sie auf andere Gedanken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Setzen Sie Ihre Kräfte verstärkt in Energie um, sportliche Aktivitäten eingeschlossen. Alles läuft heute nach Wunsch und Plan ab.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Freundschaftspflege wird augenblicklich großgeschrieben. Jemand sorgt dafür, dass in Ihrem Terminkalender kein Leerlauf entsteht.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie gehören heute zu denjenigen, die mehr leisten, als von ihnen verlangt wird. Irgendwann dürfte sich das auch einmal auszahlen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Man öffnet Ihnen die Augen für Dinge, die Sie bisher überhaupt nicht zur Kenntnis genommen haben. Lockern Sie Ihre Abwehrhaltung.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

In Ihrem Umfeld bahnt sich eine Veränderung an, das lässt Sie dann wieder ein wenig aufatmen. Trotz alledem: viel gesünder leben!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Daheim behutsam vorgehen, damit das jetzt bestehende gute Einvernehmen erhalten bleibt. Beruflich ruhig etwas stärker engagieren!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Wer sich gerade in einen Konflikt hineinmanövriert hat, bekommt nun die Möglichkeit, die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen.

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