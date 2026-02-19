Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.02.2026
WIDDER
Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.
STIER
Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten.
ZWILLINGE
Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor.
KREBS
Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden.
LÖWE
Schon der Vormittag hat seine entspannten Momente. Das, was Sie vielleicht befürchten, trifft nicht ein. Es wird ein ruhiger Tag.
JUNGFRAU
Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.
WAAGE
Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen!
SKORPION
Aufgrund eines Knicks der Vitalkurve könnte es Ihnen schwerfallen, allen Anforderungen, die man an Sie stellt, gerecht zu werden.
SCHÜTZE
Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen.
STEINBOCK
Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.
WASSERMANN
Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.
FISCHE
Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.
