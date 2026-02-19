AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Schon der Vormittag hat seine entspannten Momente. Das, was Sie vielleicht befürchten, trifft nicht ein. Es wird ein ruhiger Tag.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Aufgrund eines Knicks der Vitalkurve könnte es Ihnen schwerfallen, allen Anforderungen, die man an Sie stellt, gerecht zu werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.