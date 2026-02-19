Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

19. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Die Sterne könnten Sie heute vor eine schwierige Wahl stellen. Sie müssen sich jetzt allerdings noch nicht endgültig entscheiden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der Tagesverlauf wird Ihnen ein paar nette kleine Überraschungen bescheren. Gewisse Angebote sind äußerst kritisch zu betrachten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ihnen wird ein Gedanke kommen, der sich gut verwirklichen lässt. Ein erfreulicher und überdurchschnittlich guter Tag steht bevor. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Bei vielen ist dies eine Zeit der Ruhe. Nun kommen Sie endlich dazu, sich über Ihre Wünsche und beruflichen Ziele klar zu werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Schon der Vormittag hat seine entspannten Momente. Das, was Sie vielleicht befürchten, trifft nicht ein. Es wird ein ruhiger Tag. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wer mit zu hohen Erwartungen in ein Gespräch geht, muss leider mit Abstrichen rechnen. Dafür sieht es finanziell richtig gut aus. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Aufgrund eines Knicks der Vitalkurve könnte es Ihnen schwerfallen, allen Anforderungen, die man an Sie stellt, gerecht zu werden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Um etwas Abstand zu einer problematischen Situation und Klarheit in die Gedanken zu bekommen, werden Sie sich etwas zurückziehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie kommen nicht um die Erkenntnis herum, dass vor allem Übung den Meister macht. Ein kleiner Ausrutscher sollte verziehen werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Überlegtes Vorgehen hilft, lästige Umwege zu vermeiden. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sich in einer wichtigen Sache entscheiden.