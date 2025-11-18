AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie können nun getrost einen Kompromiss schließen. Beide Seiten zeigen sich zufrieden mit den Ergebnissen. Treiben Sie heute Sport.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sind heute sehr empfindlich. Worte, die gar nicht so gemeint sind, könnten von Ihnen eventuell als verletzend empfunden werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es muss nicht immer etwas los sein, vielmehr sind es die stillen Stunden, die uns stark machen. Grenzen Sie sich von der Hektik ab.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es ist der Wunsch nach Veränderung, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zuzulassen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ebnet Ihnen im heutigen Tagesverlauf den Weg. Das wird man neidlos anerkennen müssen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.

