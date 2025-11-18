Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.11.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie können nun getrost einen Kompromiss schließen. Beide Seiten zeigen sich zufrieden mit den Ergebnissen. Treiben Sie heute Sport.
STIER
Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.
ZWILLINGE
Sie sind heute sehr empfindlich. Worte, die gar nicht so gemeint sind, könnten von Ihnen eventuell als verletzend empfunden werden.
KREBS
Es muss nicht immer etwas los sein, vielmehr sind es die stillen Stunden, die uns stark machen. Grenzen Sie sich von der Hektik ab.
LÖWE
Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.
JUNGFRAU
Es ist der Wunsch nach Veränderung, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zuzulassen.
WAAGE
Ihr Durchhaltevermögen ist bewundernswert und ebnet Ihnen im heutigen Tagesverlauf den Weg. Das wird man neidlos anerkennen müssen.
SKORPION
Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.
SCHÜTZE
Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.
STEINBOCK
Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt.
WASSERMANN
Weiche Knie und ein flaues Gefühl im Magen signalisieren Ihnen: Sie sind verliebt. Bestehende Partnerschaften verlaufen harmonisch.
FISCHE
Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen