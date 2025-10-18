AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.10.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert?

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Mit Ihrer feinfühligen Art erkennen Sie heute sofort, wo Ihre Unterstützung benötigt wird. Man wird Ihnen dafür dankbar sein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.