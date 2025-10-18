Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert? Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Mit Ihrer feinfühligen Art erkennen Sie heute sofort, wo Ihre Unterstützung benötigt wird. Man wird Ihnen dafür dankbar sein. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird.