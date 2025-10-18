Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.10.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
In einer Sache müssen Sie mit Verzögerungen rechnen. Ihre Geduld hilft Ihnen, die Zeit in aller Ruhe entspannt durchzustehen.
STIER
Sie regen sich derzeit schnell über Kleinigkeiten auf. Ist eine Sache den ganzen Wirbel, den Sie darum machen, wirklich wert?
ZWILLINGE
Gehen Sie einer Angelegenheit, die Sie in Ihrer Entfaltung behindert, auf den Grund. Verlassen Sie sich nicht auf den Zufall.
KREBS
Mit Ihrer feinfühligen Art erkennen Sie heute sofort, wo Ihre Unterstützung benötigt wird. Man wird Ihnen dafür dankbar sein.
LÖWE
Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je.
JUNGFRAU
Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.
WAAGE
Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind.
SKORPION
Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen.
SCHÜTZE
Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht.
STEINBOCK
Erwarten Sie bitte nicht, dass immer alles Gewinn bringt. Doch heute wird Sie der Erfolg einmal den ganzen Tag über begleiten.
WASSERMANN
Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben.
FISCHE
Sehnsucht nach Ruhe stellt sich ein. Darum ist es nicht ausgeschlossen, dass der Abend ganz entspannt zu Hause verbracht wird.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen