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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Planungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie sollten Störenfriede auf Abstand halten. Sie brauchen Zeit für Ihre Familie, denn hier sammeln Sie wieder neue Kräfte.

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