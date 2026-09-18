Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Planungen ganz schön durcheinanderwirbeln können. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie sollten Störenfriede auf Abstand halten. Sie brauchen Zeit für Ihre Familie, denn hier sammeln Sie wieder neue Kräfte.