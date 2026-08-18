Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Nicht nervös werden, gelassen bleiben! Es gibt immer einmal Tage, an denen es nicht nach den eigenen Vorstellungen läuft.
STIER
Eigentlich könnte heute alles rundherum harmonisch zugehen, wenn da nicht jemand ständig auf seinem Recht beharren würde.
ZWILLINGE
Die Liebe zum Detail ist für Sie heute mehr als hilfreich. Durch Präzision verschaffen Sie sich einen deutlichen Vorteil.
KREBS
Um etwas grundlegend ändern zu können, sollten Sie einem Verbesserungsvorschlag ruhig etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.
LÖWE
Schnell und voller Elan preschen Sie mit Ihren Ideen nach vorne. Einiges scheint aber noch nicht ganz ausgereift zu sein.
JUNGFRAU
Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche.
WAAGE
Gerade dann, wenn es am Vormittag hektischer werden sollte, ist es wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen.
SKORPION
Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.
SCHÜTZE
Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.
STEINBOCK
Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.
WASSERMANN
Wenn es um eine neue Aufgabe geht, sollten Sie sich ruhig etwas mehr zutrauen. Ihre Zurückhaltung ist völlig unbegründet.
FISCHE
Eine sachliche Argumentation auf Spekulationen aufzubauen, wäre die falsche Vorgehensweise. Bleiben Sie heute vorsichtig.
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