Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.08.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Lassen Sie sich keinesfalls von dem negativen Gerede gewisser Leute in Ihrer absolut richtigen Grundhaltung beirren. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bei Liebespaaren könnte es leicht zu Verstimmungen kommen, wenn ein heikles Thema nicht bald vom Tisch geräumt wird. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein aufregender Tag steht Ihnen bevor. Sie werden ihn genießen und am Abend zufrieden und glücklich ins Bett sinken. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Um Unangenehmem aus dem Wege zu gehen, werden Sie heute richtig fantasievoll. Dabei ist der Aufwand gar nicht nötig. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nicht zu gutgläubig sein, man versucht, Sie auszunutzen. Gehen Sie umsichtig vor, das verbessert berufliche Chancen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr positiver Einfluss könnte für grundlegende Veränderungen am Arbeitsplatz sorgen. Zeigen Sie mehr Mut zum Risiko. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Neue Ideen werden auf fruchtbaren Boden fallen. Ein kleiner Zwist in der Familie wird schnell wieder beigelegt sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Kaum ändert sich Ihr Blickwinkel, schon keimt so etwas wie Verständnis für jemanden auf, mit dem Sie im Zwist lagen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Heute bewältigen Sie Alltagsproblemchen im Handumdrehen. Auf der Herzensebene aber etwas mehr Entgegenkommen zeigen! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihr grenzenloses Pflichtbewusstsein könnte heute dazu führen, dass Sie sich mehr zumuten, als Sie verkraften können. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein unvergesslicher Tag! Sie stecken voller guter und neuer Ideen und möchten unter allen Umständen etwas verändern. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Je fundierter Ihre Pläne und Schritte heute sind, desto stabiler und solider wird auch der Erfolg für Sie ausfallen.