Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Lassen Sie sich keinesfalls von dem negativen Gerede gewisser Leute in Ihrer absolut richtigen Grundhaltung beirren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bei Liebespaaren könnte es leicht zu Verstimmungen kommen, wenn ein heikles Thema nicht bald vom Tisch geräumt wird.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein aufregender Tag steht Ihnen bevor. Sie werden ihn genießen und am Abend zufrieden und glücklich ins Bett sinken.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Um Unangenehmem aus dem Wege zu gehen, werden Sie heute richtig fantasievoll. Dabei ist der Aufwand gar nicht nötig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nicht zu gutgläubig sein, man versucht, Sie auszunutzen. Gehen Sie umsichtig vor, das verbessert berufliche Chancen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr positiver Einfluss könnte für grundlegende Veränderungen am Arbeitsplatz sorgen. Zeigen Sie mehr Mut zum Risiko.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Neue Ideen werden auf fruchtbaren Boden fallen. Ein kleiner Zwist in der Familie wird schnell wieder beigelegt sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Kaum ändert sich Ihr Blickwinkel, schon keimt so etwas wie Verständnis für jemanden auf, mit dem Sie im Zwist lagen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Heute bewältigen Sie Alltagsproblemchen im Handumdrehen. Auf der Herzensebene aber etwas mehr Entgegenkommen zeigen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihr grenzenloses Pflichtbewusstsein könnte heute dazu führen, dass Sie sich mehr zumuten, als Sie verkraften können.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein unvergesslicher Tag! Sie stecken voller guter und neuer Ideen und möchten unter allen Umständen etwas verändern.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Je fundierter Ihre Pläne und Schritte heute sind, desto stabiler und solider wird auch der Erfolg für Sie ausfallen.

