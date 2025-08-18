Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.08.2025
WIDDER
Lassen Sie sich keinesfalls von dem negativen Gerede gewisser Leute in Ihrer absolut richtigen Grundhaltung beirren.
STIER
Bei Liebespaaren könnte es leicht zu Verstimmungen kommen, wenn ein heikles Thema nicht bald vom Tisch geräumt wird.
ZWILLINGE
Ein aufregender Tag steht Ihnen bevor. Sie werden ihn genießen und am Abend zufrieden und glücklich ins Bett sinken.
KREBS
Um Unangenehmem aus dem Wege zu gehen, werden Sie heute richtig fantasievoll. Dabei ist der Aufwand gar nicht nötig.
LÖWE
Nicht zu gutgläubig sein, man versucht, Sie auszunutzen. Gehen Sie umsichtig vor, das verbessert berufliche Chancen.
JUNGFRAU
Ihr positiver Einfluss könnte für grundlegende Veränderungen am Arbeitsplatz sorgen. Zeigen Sie mehr Mut zum Risiko.
WAAGE
Neue Ideen werden auf fruchtbaren Boden fallen. Ein kleiner Zwist in der Familie wird schnell wieder beigelegt sein.
SKORPION
Kaum ändert sich Ihr Blickwinkel, schon keimt so etwas wie Verständnis für jemanden auf, mit dem Sie im Zwist lagen.
SCHÜTZE
Heute bewältigen Sie Alltagsproblemchen im Handumdrehen. Auf der Herzensebene aber etwas mehr Entgegenkommen zeigen!
STEINBOCK
Ihr grenzenloses Pflichtbewusstsein könnte heute dazu führen, dass Sie sich mehr zumuten, als Sie verkraften können.
WASSERMANN
Ein unvergesslicher Tag! Sie stecken voller guter und neuer Ideen und möchten unter allen Umständen etwas verändern.
FISCHE
Je fundierter Ihre Pläne und Schritte heute sind, desto stabiler und solider wird auch der Erfolg für Sie ausfallen.
