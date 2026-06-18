Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine alte Angelegenheit ist nicht geklärt, Sie sollten ein Problem angehen. Eine Änderung in Ihrem Umfeld wird Sie beeindrucken.
STIER
Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig.
ZWILLINGE
Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.
KREBS
Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.
LÖWE
Eine Umstellung dürfte Ihnen nicht ganz leichtfallen, ist aber leider fällig. Sie wird Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitern.
JUNGFRAU
In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch.
WAAGE
Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen.
SKORPION
Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.
SCHÜTZE
Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.
STEINBOCK
Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.
WASSERMANN
Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.
FISCHE
Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.
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