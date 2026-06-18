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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine alte Angelegenheit ist nicht geklärt, Sie sollten ein Problem angehen. Eine Änderung in Ihrem Umfeld wird Sie beeindrucken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine Umstellung dürfte Ihnen nicht ganz leichtfallen, ist aber leider fällig. Sie wird Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitern.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihr Beruf fordert Sie mehr, als Sie wahrhaben möchten. Freunde werden es Sie spüren lassen, wenn Sie ihnen zu wenig Zeit widmen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.

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