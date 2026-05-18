Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Wenn andere zögern, dann ist der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Talente unter Beweis stellen können. Ruhig etwas mutiger sein!
STIER
Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele.
ZWILLINGE
Dieser Tag verlangt viel Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie werden dafür aber auch belohnt. Der Abend gestaltet sich sehr erfreulich.
KREBS
Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten.
LÖWE
Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven.
JUNGFRAU
Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert.
WAAGE
Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren.
SKORPION
Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft.
SCHÜTZE
Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune.
STEINBOCK
Nehmen Sie sich heute nur das vor, was Sie auch zeitlich bewältigen können. Damit lassen sich locker Stress und Hektik vermeiden.
WASSERMANN
Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Spitze treiben! Mancher sieht die Welt zu sehr durch seine Brille und überfordert andere.
FISCHE
Sie haben eine Menge zu erledigen. Aber je größer die Anforderungen an Ihr Organisationstalent, umso mehr geraten Sie in Schwung.
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