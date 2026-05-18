Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Wenn andere zögern, dann ist der Moment gekommen, an dem Sie Ihre Talente unter Beweis stellen können. Ruhig etwas mutiger sein! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es scheint der Zeitpunkt gekommen, an dem die berufliche Situation genauer betrachtet werden sollte. Setzen Sie sich neue Ziele. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Dieser Tag verlangt viel Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie werden dafür aber auch belohnt. Der Abend gestaltet sich sehr erfreulich. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Höchst unbequeme Entscheidungen könnten Sie jetzt erwarten. Halten Sie sich an bewährte Spielregeln, anstatt zu experimentieren. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nehmen Sie sich heute nur das vor, was Sie auch zeitlich bewältigen können. Damit lassen sich locker Stress und Hektik vermeiden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Meinungsverschiedenheiten nicht auf die Spitze treiben! Mancher sieht die Welt zu sehr durch seine Brille und überfordert andere. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie haben eine Menge zu erledigen. Aber je größer die Anforderungen an Ihr Organisationstalent, umso mehr geraten Sie in Schwung.