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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen!

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.

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