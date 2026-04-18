Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Durch fehlende Flexibilität und Unnachgiebigkeit stehen Sie sich nur selbst im Weg. Alles einfach einmal etwas lockerer angehen! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Mit einer anspruchsvollen Aufgabe werden Sie problemlos fertig. Eine Finanzsache erfordert allerdings noch etwas mehr an Geduld. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Geschäftliche Probleme sind keineswegs unlösbar. Denken Sie scharf nach und es wird Ihnen bald das entsprechende Licht aufgehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihre gute Stimmung färbt auch auf Ihre Mitmenschen ab. Guter Tag, um sich mit Freunden zu treffen und alles langsamer anzugehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten bereit sein, einen Fehler, der Ihnen unterlaufen ist, einzugestehen. Sie könnten danach viel ruhiger ans Werk gehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.