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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Umstellung dürfte Ihnen nicht ganz leichtfallen, ist aber leider fällig. Sie wird Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Halten Sie die Augen und Ohren offen. Merkur hat Sie auf der Liste, es kommt heute zu schönen Möglichkeiten und Chancen für Sie.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Suchen Sie das Gespräch, wenn sich die Dinge nicht nach Ihren Vorstellungen entwickeln. Vielleicht öffnen sich sogar neue Türen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen.

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