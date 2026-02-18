Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.02.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre Antriebskraft nimmt jetzt spürbar zu. Ihre Chancen sind ausgezeichnet. Auch die finanzielle Lage wird wieder überschaubarer.
STIER
Sie fühlen sich rundherum wohl in Ihrer Haut. Diese selbstbewusste Ausstrahlung lässt Sie schnell neue Bekanntschaften schließen.
ZWILLINGE
Die Herausforderungen des Tages kosten Kraft. Wichtig ist, dass genügend Zeit bleibt, um sich eine Entspannungseinheit zu gönnen.
KREBS
Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen.
LÖWE
Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.
JUNGFRAU
Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.
WAAGE
Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.
SKORPION
Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden.
SCHÜTZE
Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich?
STEINBOCK
Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!
WASSERMANN
Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.
FISCHE
Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich!
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen