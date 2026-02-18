AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihre Antriebskraft nimmt jetzt spürbar zu. Ihre Chancen sind ausgezeichnet. Auch die finanzielle Lage wird wieder überschaubarer.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie fühlen sich rundherum wohl in Ihrer Haut. Diese selbstbewusste Ausstrahlung lässt Sie schnell neue Bekanntschaften schließen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Herausforderungen des Tages kosten Kraft. Wichtig ist, dass genügend Zeit bleibt, um sich eine Entspannungseinheit zu gönnen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die Mischung macht‘s: Sie gehen selbstbewusst und zielstrebig vor, hüten sich aber gleichermaßen vor unüberlegten Entscheidungen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Haben Sie keine Hemmungen, mehr aus sich herauszugehen. Bei einer sachlichen Aussprache kann Ihnen das nur Pluspunkte einbringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sollten am Vormittag diplomatisch sein. Jemand aus dem Bekanntenkreis könnte unverhofft empfindlich auf Ihre Worte reagieren.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Vor einer offenen Aussprache werden Sie sich nicht drücken können. Die Welt wird Ihnen aber schnell wieder freundlich erscheinen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Das Spannungsfeld ist wieder da, die Zeit des Durchschummelns ist nun vorbei. Es hilft nichts, Sie müssen sich jetzt entscheiden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Fühlen Sie sich beruflich überfordert? Vielleicht haben Sie sich etwas zu viel aufgeladen. Wie wäre es mit sportlichem Ausgleich?

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie haben heute ein besonders starkes Bedürfnis nach harmonischer und in sich ausgewogener Umgebung. Geben Sie diesem ruhig nach!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Versuchen Sie, zu Ihren Kollegen und übrigen Mitmenschen ein besseres Verhältnis zu finden. Machen Sie sich von Vorurteilen frei.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die Sterne versprechen eine positive Wende. Bleiben Sie offen für Neues und geben Sie jemandem eine zweite Chance. Es lohnt sich!

