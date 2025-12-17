Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.12.2025

17. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Es lohnt sich, das Ergebnis der eigenen Arbeit genau zu betrachten und zu beurteilen. Sie können so besser argumentieren. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Von selbst passiert jetzt nicht viel, Sie müssen schon aktiv werden. Ein Wunsch trifft auf einen gleichgesinnten Partner. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Im Zustand völliger Ausgeglichenheit sind Sie einer schwierigen Sache gewachsen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ein Angebot macht Sie im ersten Moment sprachlos. Dann aber entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Heute ist ein Tag, an dem Erfolge auf sich warten lassen. Wichtige Entscheidungen sollten Sie besser auf morgen vertagen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird es leider nicht über die Bühne gehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.