Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.12.2025
WIDDER
Es lohnt sich, das Ergebnis der eigenen Arbeit genau zu betrachten und zu beurteilen. Sie können so besser argumentieren.
STIER
Von selbst passiert jetzt nicht viel, Sie müssen schon aktiv werden. Ein Wunsch trifft auf einen gleichgesinnten Partner.
ZWILLINGE
Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.
KREBS
Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.
LÖWE
Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.
JUNGFRAU
Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Im Zustand völliger Ausgeglichenheit sind Sie einer schwierigen Sache gewachsen.
WAAGE
Ein Angebot macht Sie im ersten Moment sprachlos. Dann aber entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen.
SKORPION
Heute ist ein Tag, an dem Erfolge auf sich warten lassen. Wichtige Entscheidungen sollten Sie besser auf morgen vertagen.
SCHÜTZE
So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird es leider nicht über die Bühne gehen.
STEINBOCK
Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann.
WASSERMANN
Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich.
FISCHE
Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.
