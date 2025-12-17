AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Es lohnt sich, das Ergebnis der eigenen Arbeit genau zu betrachten und zu beurteilen. Sie können so besser argumentieren.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Von selbst passiert jetzt nicht viel, Sie müssen schon aktiv werden. Ein Wunsch trifft auf einen gleichgesinnten Partner.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Es ist die Wahl der Worte, die heute darüber entscheidet, ob die Kritik, die Sie üben, angenommen werden kann oder nicht.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ein Treffen wird nicht ganz so enden, wie Sie es sich vorgestellt haben. Das sollte Ihnen aber nicht die Laune verderben.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Im Zustand völliger Ausgeglichenheit sind Sie einer schwierigen Sache gewachsen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Ein Angebot macht Sie im ersten Moment sprachlos. Dann aber entdecken Sie die Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Heute ist ein Tag, an dem Erfolge auf sich warten lassen. Wichtige Entscheidungen sollten Sie besser auf morgen vertagen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird es leider nicht über die Bühne gehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Es fehlt irgendwie am rechten Schwung. Akzeptieren Sie es, dass nicht jeder Tag gleichermaßen erfolgreich verlaufen kann.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Es ist wirklich bewundernswert, dass Ihnen der Spagat zwischen Job und Familie gelingt. Denken Sie trotzdem auch an sich.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.

