Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

17. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es ist Ihre ganz spezielle einfühlsame Art, mit der Sie heute jemandem das Gefühl geben, ganz bei ihm zu sein und ihn zu verstehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Telefonanruf stiftet Unruhe. Bevor Sie impulsiv reagieren, sollten Sie sich die passenden Argumente in aller Ruhe zurechtlegen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Ein Reiseangebot sollten Sie in aller Ruhe überprüfen. Es klingt interessant. Ein toller Tag mit vielen inspirierenden Begegnungen! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein Gespräch verläuft viel besser als erwartet. Wie gut, dass Ihre Sorgen unberechtigt waren! Gehen Sie abends noch einmal in sich. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Je mehr Sie sich auf allen Gebieten zutrauen, desto mehr werden Sie auch erreichen. Mit Humor kommen Sie am besten über die Runden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie haben alle Trümpfe in der Hand und können nun den spektakulären Fang machen, auf den Sie schon seit langer Zeit gewartet haben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Das eine oder andere Problem könnte Ihnen doch mehr an die Nieren gehen als gedacht. Kopfschmerzen sind heute nicht ausgeschlossen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Ihr Talent, sich blitzschnell auf eine neue Situation einstellen zu können, bringt Ihnen unter Umständen einen beruflichen Vorteil. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Alle Dinge des Herzens und der Gefühle können sinnvoll gefördert werden. Hängen Sie einer verflossenen Beziehung nicht länger nach. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen.