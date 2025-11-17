Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.11.2025
WIDDER
Es ist Ihre ganz spezielle einfühlsame Art, mit der Sie heute jemandem das Gefühl geben, ganz bei ihm zu sein und ihn zu verstehen.
STIER
Ein Telefonanruf stiftet Unruhe. Bevor Sie impulsiv reagieren, sollten Sie sich die passenden Argumente in aller Ruhe zurechtlegen.
ZWILLINGE
Ein Reiseangebot sollten Sie in aller Ruhe überprüfen. Es klingt interessant. Ein toller Tag mit vielen inspirierenden Begegnungen!
KREBS
Ein Gespräch verläuft viel besser als erwartet. Wie gut, dass Ihre Sorgen unberechtigt waren! Gehen Sie abends noch einmal in sich.
LÖWE
Je mehr Sie sich auf allen Gebieten zutrauen, desto mehr werden Sie auch erreichen. Mit Humor kommen Sie am besten über die Runden.
JUNGFRAU
Sie haben alle Trümpfe in der Hand und können nun den spektakulären Fang machen, auf den Sie schon seit langer Zeit gewartet haben.
WAAGE
Das eine oder andere Problem könnte Ihnen doch mehr an die Nieren gehen als gedacht. Kopfschmerzen sind heute nicht ausgeschlossen.
SKORPION
Ihr Talent, sich blitzschnell auf eine neue Situation einstellen zu können, bringt Ihnen unter Umständen einen beruflichen Vorteil.
SCHÜTZE
Alle Dinge des Herzens und der Gefühle können sinnvoll gefördert werden. Hängen Sie einer verflossenen Beziehung nicht länger nach.
STEINBOCK
Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen.
WASSERMANN
Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.
FISCHE
Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen.
