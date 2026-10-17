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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, dann läuft alles. Risiken meiden und Ihre Familie stets im Auge behalten!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.

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