Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

17. Oktober 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es ist nicht weiter tragisch, wenn es nicht ganz so reibungslos läuft wie sonst. Sie müssen schließlich niemandem etwas beweisen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, dann läuft alles. Risiken meiden und Ihre Familie stets im Auge behalten! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie brauchen heute wirklich keinen Stress aufkommen zu lassen. Das moderate Tempo, das Sie an den Tag legen, kommt allen gelegen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Das Vertrauen in Ihre Fähigkeiten lässt Sie heute ganz entspannt in ein Gespräch gehen. Sie wissen, dass Sie Erfolg haben werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Zurücklehnen und an gar nichts denken müssen: Momente dieser Art sind zwar selten, aber heute durchaus möglich. Genießen Sie sie! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Quittieren Sie einen kleinen Rückschlag mit einem Schulterzucken. Wirklicher Ärger ist nach Ansicht der Sterne nicht zu erwarten. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie können sich jetzt in aller Ruhe neue Ziele setzen. Die Hektik um Sie herum legt sich allmählich, die Widerstände lassen nach. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Versuchen Sie nach Möglichkeit, unliebsamen Begegnungen aus dem Wege zu gehen. Jemand könnte bei Ihnen etwas Unwohlsein auslösen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Bereiten Sie sich gut auf ein neues Projekt vor. Gemeinsame Zeit mit dem Partner bringt die nötige Entspannung, die Sie brauchen.