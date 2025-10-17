AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Schonen Sie Ihre Kräfte! Je sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, desto besser. Der heutige Abend wird noch anstrengend genug.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie blicken auf vieles viel zu kritisch. Das könnte schnell zu Missverständnissen führen. Etwas mehr Toleranz wäre hilfreich.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Machen Sie sich das Leben eventuell schwerer als nötig? Entschließen Sie sich dazu, konsequent einen geraden Kurs zu steuern.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Eine unvorhergesehene Ausgabe wird Sie in Unbehagen versetzen. Regen Sie sich nicht auf. Bald haben sich die Wogen geglättet.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.