Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.10.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

17. Oktober 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Schonen Sie Ihre Kräfte! Je sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, desto besser. Der heutige Abend wird noch anstrengend genug. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie blicken auf vieles viel zu kritisch. Das könnte schnell zu Missverständnissen führen. Etwas mehr Toleranz wäre hilfreich. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Machen Sie sich das Leben eventuell schwerer als nötig? Entschließen Sie sich dazu, konsequent einen geraden Kurs zu steuern. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Eine unvorhergesehene Ausgabe wird Sie in Unbehagen versetzen. Regen Sie sich nicht auf. Bald haben sich die Wogen geglättet.