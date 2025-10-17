Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.10.2025
Bedeutung der Icons
WIDDER
Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte.
STIER
Schonen Sie Ihre Kräfte! Je sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, desto besser. Der heutige Abend wird noch anstrengend genug.
ZWILLINGE
Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen.
KREBS
Eine Glückssträhne hilft Ihnen, Umstellungen erfolgreich zu bewältigen. Die Erfüllung eines Wunsches rückt in greifbare Nähe.
LÖWE
Sie blicken auf vieles viel zu kritisch. Das könnte schnell zu Missverständnissen führen. Etwas mehr Toleranz wäre hilfreich.
JUNGFRAU
Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten.
WAAGE
Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.
SKORPION
Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken.
SCHÜTZE
Jetzt dürfen Sie einmal richtig stolz auf sich sein. Ihre derzeitige Kreativität ist verblüffend und Sie sprühen vor Energie.
STEINBOCK
Taten zählen nun einmal mehr als Worte. Es ergibt sich die Chance, die Kollegen mit Ihren Leistungen richtig zu beeindrucken.
WASSERMANN
Machen Sie sich das Leben eventuell schwerer als nötig? Entschließen Sie sich dazu, konsequent einen geraden Kurs zu steuern.
FISCHE
Eine unvorhergesehene Ausgabe wird Sie in Unbehagen versetzen. Regen Sie sich nicht auf. Bald haben sich die Wogen geglättet.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen