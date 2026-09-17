Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.09.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Auch ohne sich auf ein hohes Podest zu begeben, haben Sie den Überblick, um mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff zu nehmen.
STIER
Ihr Elan wächst. Sie setzen sich voll für Ihre Ziele ein und schaffen damit schneller als sonst, was Sie sich vorgenommen haben.
ZWILLINGE
Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen.
KREBS
Sie bestechen durch Einfallsreichtum und Humor. Sie könnten heute vieles erreichen, was sonst außerhalb Ihrer Möglichkeiten lag.
LÖWE
Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie viel leichter ausgleichen als früher.
JUNGFRAU
Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft.
WAAGE
Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.
SKORPION
Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.
SCHÜTZE
Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig.
STEINBOCK
Eine Umstellung dürfte Ihnen nicht ganz leichtfallen, ist aber leider fällig. Sie wird Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitern.
WASSERMANN
In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch.
FISCHE
Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt.
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