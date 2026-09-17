Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.09.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

17. September 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Auch ohne sich auf ein hohes Podest zu begeben, haben Sie den Überblick, um mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihr Elan wächst. Sie setzen sich voll für Ihre Ziele ein und schaffen damit schneller als sonst, was Sie sich vorgenommen haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie merken verstärkt, dass Sie kreativ sein wollen. Geben Sie dem Impuls nach, auch wenn Pflichtübungen auf dem Programm stehen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie bestechen durch Einfallsreichtum und Humor. Sie könnten heute vieles erreichen, was sonst außerhalb Ihrer Möglichkeiten lag. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie viel leichter ausgleichen als früher. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Venus zaubert Ihnen oft ein geheimnisvolles Lächeln auf die Lippen und verstärkt die ohnehin schon vorhandene Flirtbereitschaft. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ob junge oder alte Liebe, jetzt sind romantische Stunden vorprogrammiert! Zweifel an den Gefühlen des Partners sind überflüssig. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Eine Umstellung dürfte Ihnen nicht ganz leichtfallen, ist aber leider fällig. Sie wird Ihre beruflichen Möglichkeiten erweitern. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. In unerwarteter Weise wird Ihnen spontan Hilfe angeboten. Sie sollten sie nicht ausschlagen. Ihrem Image tut das keinen Abbruch. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre großen Träume könnten in greifbare Nähe rücken. Singles profitieren von ihrem natürlichen Auftreten, das viele beeindruckt.