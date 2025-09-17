Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.09.2025
WIDDER
Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.
STIER
Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.
ZWILLINGE
In einer fast schon euphorischen Stimmung könnten Sie heute etwas zusagen, was Sie morgen vielleicht gar nicht halten können.
KREBS
Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an.
LÖWE
Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen.
JUNGFRAU
Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.
WAAGE
Auch einmal an sich selbst denken und etwas Gutes für das eigene Wohl tun: Dann haben Sie auch wieder Kraft für Ihren Partner.
SKORPION
Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen.
SCHÜTZE
Zeigen Sie Mut zur Entscheidung. Wagen Sie sich jetzt ruhig an ein Experiment heran. Die Ausgangslage wäre dafür stabil genug.
STEINBOCK
Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.
WASSERMANN
Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden.
FISCHE
Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.
