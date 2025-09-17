AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.09.2025

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Heute können Sie mit kreativen Lösungen Punkte für Ihr Karrierekonto sammeln. Beim Chef haben Sie jetzt einen Stein im Brett.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

In einer fast schon euphorischen Stimmung könnten Sie heute etwas zusagen, was Sie morgen vielleicht gar nicht halten können.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der Blick ist klar. Sie sehen jetzt genau, wo und wie Sie den Hebel ansetzen müssen, um einige Dinge zum Positiven zu wenden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Auch einmal an sich selbst denken und etwas Gutes für das eigene Wohl tun: Dann haben Sie auch wieder Kraft für Ihren Partner.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Zeigen Sie Mut zur Entscheidung. Wagen Sie sich jetzt ruhig an ein Experiment heran. Die Ausgangslage wäre dafür stabil genug.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Mit Ihrem selbstsicheren Auftreten könnten Sie einen Teil Ihrer Mitmenschen stark verunsichern. Achten Sie auf die Reaktionen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Eine finanzielle Verbesserung könnte für Sie gerade zur rechten Zeit kommen. Mit einigen Überraschungen darf gerechnet werden.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie sind von einem Ergebnis ein wenig enttäuscht? Das ist nur ein Gefühl und kein Grund, gleich die Flinte ins Korn zu werfen.

