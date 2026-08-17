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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.08.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Reagieren Sie betont sachlich, wenn Sie auf Kritik stoßen, da Ihre Argumente momentan eher zu Missverständnissen führen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Im Zustand völliger Ausgeglichenheit sind Sie einer schwierigen Sache gewachsen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden.

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