Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.08.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Vielleicht haben Sie sich von einem Vertragsabschluss mehr erhofft, doch jetzt heißt es: die Dinge nehmen, wie sie sind.
STIER
Reagieren Sie betont sachlich, wenn Sie auf Kritik stoßen, da Ihre Argumente momentan eher zu Missverständnissen führen.
ZWILLINGE
Versuchen Sie, sich in einer beruflichen Angelegenheit in Geduld zu üben. Alles andere bringt nichts und kostet Energie.
KREBS
Sie sollten an diesem Tag vorwiegend auf die Harmonie in Ihrer Umgebung, besonders aber auf die in Ihrer Familie achten.
LÖWE
Nur mit Vernunft kommen Sie jetzt weiter. Umgehen Sie besser ein Wortgefecht, Sie würden dabei nicht sehr gut wegkommen.
JUNGFRAU
Werden heute nicht die richtigen Worte gefunden, dann liegt es vielleicht daran, dass Sie sich selbst unter Druck setzen.
WAAGE
Ihre Strategie scheint aufzugehen. Zumindest erhalten Sie heute die positiven Rückmeldungen, auf die Sie gewartet haben.
SKORPION
Sie brauchen sich heute vor nichts zu fürchten, wenn Sie zielstrebig die Verwirklichung Ihrer Vorstellungen vorantreiben.
SCHÜTZE
Mögen Ihre guten Ratschläge auch viel wert sein, wenn jemand sie nicht hören möchte, sollten Sie darauf Rücksicht nehmen.
STEINBOCK
Sie dürfen zufrieden sein, denn unter dem Strich wird dieser Tag genau das erbracht haben, was Ihren Wünschen entspricht.
WASSERMANN
Ihre Geduld wird auf die Probe gestellt. Im Zustand völliger Ausgeglichenheit sind Sie einer schwierigen Sache gewachsen.
FISCHE
Der sicherste Weg ist jetzt, sich an Bewährtem zu orientieren. Neue Ziele sollten planvoll und in Ruhe angegangen werden.
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