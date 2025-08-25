AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Durch Ihr fundiertes Wissen und Ihre natürliche Art kann sich so manche Tür öffnen, die bislang noch verschlossen war.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Sie legen ein Tempo vor und einen Aktionismus an den Tag, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Sie schlappmachen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Der Blick auf Ihre Fernziele verhindert, dass Sie erkennen, was Sie bereits erreicht haben. Sie können zufrieden sein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Ein Konflikt bahnt sich an. Wägen Sie ab, ob das Streiten wirklich lohnt. Weiter kommen Sie mit sachlichen Gesprächen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Kein dunkles Wölkchen trübt jetzt Ihren Sternenhimmel. Sie sind trotz Hektik und Trubel nicht aus der Ruhe zu bringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Was andere sich im Gespräch heute mühsam erarbeiten müssen, schaffen Sie bereits allein mit Ihrem gewinnenden Lächeln.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!

