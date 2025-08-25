Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.08.2025

25. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Durch Ihr fundiertes Wissen und Ihre natürliche Art kann sich so manche Tür öffnen, die bislang noch verschlossen war. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Sie legen ein Tempo vor und einen Aktionismus an den Tag, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Sie schlappmachen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Der Blick auf Ihre Fernziele verhindert, dass Sie erkennen, was Sie bereits erreicht haben. Sie können zufrieden sein. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Ein Konflikt bahnt sich an. Wägen Sie ab, ob das Streiten wirklich lohnt. Weiter kommen Sie mit sachlichen Gesprächen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Kein dunkles Wölkchen trübt jetzt Ihren Sternenhimmel. Sie sind trotz Hektik und Trubel nicht aus der Ruhe zu bringen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Was andere sich im Gespräch heute mühsam erarbeiten müssen, schaffen Sie bereits allein mit Ihrem gewinnenden Lächeln. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe! Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!