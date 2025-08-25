Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.08.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ihre finanziellen Ängste werden nun gegenstandslos. Sie werden Ihre Aufgaben mit großer Entschlossenheit lösen können.
STIER
Durch Ihr fundiertes Wissen und Ihre natürliche Art kann sich so manche Tür öffnen, die bislang noch verschlossen war.
ZWILLINGE
Sie legen ein Tempo vor und einen Aktionismus an den Tag, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann Sie schlappmachen.
KREBS
Der Blick auf Ihre Fernziele verhindert, dass Sie erkennen, was Sie bereits erreicht haben. Sie können zufrieden sein.
LÖWE
Ein Konflikt bahnt sich an. Wägen Sie ab, ob das Streiten wirklich lohnt. Weiter kommen Sie mit sachlichen Gesprächen.
JUNGFRAU
Kein dunkles Wölkchen trübt jetzt Ihren Sternenhimmel. Sie sind trotz Hektik und Trubel nicht aus der Ruhe zu bringen.
WAAGE
Was andere sich im Gespräch heute mühsam erarbeiten müssen, schaffen Sie bereits allein mit Ihrem gewinnenden Lächeln.
SKORPION
Sie stehen mit beiden Beinen im Leben und finden Glück und Zufriedenheit in sich. Sie erfreuen sich bester Gesundheit.
SCHÜTZE
Sie haben heute alle Voraussetzungen, sich bessere Lebensumstände zu sichern. Packen Sie die Gelegenheit beim Schopfe!
STEINBOCK
Die Zeichen stehen auf Erfolg. Jetzt kommt es allerdings auf die Zusammenarbeit im Team und Ihr Durchhaltevermögen an.
WASSERMANN
Erwarten Sie heute nicht zu viel von sich selbst. Es gibt Tage, an denen läuft alles ein bisschen langsamer als sonst.
FISCHE
In einer abwartenden Haltung zu verharren, bringt Ihnen gar nichts. Zugreifen, wenn sich beruflich etwas Neues bietet!
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen