Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.06.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es geht wieder mit Schwung aufwärts. Hauptsächlich jetzt auf langfristige Pläne konzentrieren. Alle Anzeichen stehen gut dafür.
STIER
Ihnen mangelt es an Konzentration. Lassen Sie sich nicht so häufig ablenken, weder vom Telefon noch von permanenten Nachfragen.
ZWILLINGE
Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.
KREBS
Gut möglich, dass in nächster Zeit einige Entscheidungen anstehen. Sie können gelassen sein, die Partnerschaft gibt Ihnen Halt.
LÖWE
Eine Aufregung, verursacht von dritter Seite, legt sich ziemlich schnell von selbst. So klärt sich auch ein Missverständnis auf.
JUNGFRAU
Gehen Sie mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.
WAAGE
Ihr Elan wächst. Sie setzen sich voll für Ihre Ziele ein und schaffen damit schneller als sonst, was Sie sich vorgenommen haben.
SKORPION
Bleiben Sie bei der Sache! Was Sie anfangen, muss zu Ende geführt werden. Zum Glück verfügen Sie über viel Kraft und gute Laune.
SCHÜTZE
Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie leichter ausgleichen als früher.
STEINBOCK
Eigentlich dürften Sie einmal wieder die Zeit finden, Ihrem Hobby nachzugehen. Der heutige Tag bietet sich hervorragend dazu an.
WASSERMANN
Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.
FISCHE
Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen