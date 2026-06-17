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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.06.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es geht wieder mit Schwung aufwärts. Hauptsächlich jetzt auf langfristige Pläne konzentrieren. Alle Anzeichen stehen gut dafür.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihnen mangelt es an Konzentration. Lassen Sie sich nicht so häufig ablenken, weder vom Telefon noch von permanenten Nachfragen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Gut möglich, dass in nächster Zeit einige Entscheidungen anstehen. Sie können gelassen sein, die Partnerschaft gibt Ihnen Halt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Eine Aufregung, verursacht von dritter Seite, legt sich ziemlich schnell von selbst. So klärt sich auch ein Missverständnis auf.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gehen Sie mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihr Elan wächst. Sie setzen sich voll für Ihre Ziele ein und schaffen damit schneller als sonst, was Sie sich vorgenommen haben.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Bleiben Sie bei der Sache! Was Sie anfangen, muss zu Ende geführt werden. Zum Glück verfügen Sie über viel Kraft und gute Laune.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die ersten Erfolge Ihrer Maßnahmen beginnen anzuschlagen. Die kleinen Schwächen können Sie leichter ausgleichen als früher.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eigentlich dürften Sie einmal wieder die Zeit finden, Ihrem Hobby nachzugehen. Der heutige Tag bietet sich hervorragend dazu an.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.

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