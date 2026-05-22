Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

22. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.