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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.

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