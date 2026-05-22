Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Kleinere Unregelmäßigkeiten und Verzögerungen nerven Sie. Eine gute Nachricht oder eine nette Begegnung wird Sie daher aufmuntern.
STIER
Bemühen Sie sich mehr um ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeit und Vergnügen. Nehmen Sie Unwichtiges nicht so tierisch ernst.
ZWILLINGE
Das Neue scheint Sie sehr stark zu verunsichern. Umso wichtiger ist es, sich die eigenen Stärken immer wieder vor Augen zu halten.
KREBS
Man wird Ihren Rat einholen, wenn er benötigt wird. Lassen Sie im Übrigen einer Beziehung genügend Freiheit zu eigener Entfaltung.
LÖWE
Ihnen könnte es heute schwerfallen, sich mit Routinearbeiten zu befassen. Leider können sich dadurch schnell Fehler einschleichen.
JUNGFRAU
Sie sollten in Ihrer näheren Umgebung für Ordnung und klare Verhältnisse sorgen, sonst könnte leicht der Überblick verloren gehen.
WAAGE
Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein.
SKORPION
Sie machen viele neue Erfahrungen, die sich auch auf Ihre beruflichen Pläne auswirken. Außerdem erweitert sich Ihr Bekanntenkreis.
SCHÜTZE
Sie neigen zeitweilig dazu, die Ziele enorm hochzustecken. Nehmen Sie vorsichtshalber auf der Karriereleiter jede Sprosse einzeln.
STEINBOCK
Sie können nun einmal nicht alles unter Kontrolle haben. Zum Glück, denn mit dieser Einsicht lässt sich vieles entspannter regeln.
WASSERMANN
Nennenswerte Störungen dürften Sie nicht erwarten. Kleinere Plänkeleien können Sie locker wegstecken. So etwas hält Sie nicht auf.
FISCHE
Ihre Furcht, etwas falsch zu machen, ist unbegründet. Hören Sie am besten auf Ihre innere Stimme, die zielsicher das Richtige rät.
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