AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie sollten sich jetzt gewissenhaft fragen, ob alles, was auf Ihrem Speiseplan steht, auch wirklich gut für Ihre Ernährung ist.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Auch ohne sich auf ein hohes Podest zu begeben, haben Sie den Überblick, um mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff zu nehmen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.