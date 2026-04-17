Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen.
STIER
Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden.
ZWILLINGE
Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt.
KREBS
Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.
LÖWE
Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.
JUNGFRAU
Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.
WAAGE
Sie sollten sich jetzt gewissenhaft fragen, ob alles, was auf Ihrem Speiseplan steht, auch wirklich gut für Ihre Ernährung ist.
SKORPION
Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen!
SCHÜTZE
Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden.
STEINBOCK
Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment.
WASSERMANN
Auch ohne sich auf ein hohes Podest zu begeben, haben Sie den Überblick, um mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff zu nehmen.
FISCHE
Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.
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