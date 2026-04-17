Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

17. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Mit den richtigen Worten und einer großen Portion Einfühlungsvermögen schaffen Sie es, andere von Ihrem Vorhaben zu überzeugen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Vitalität steigt. Beruflich kann mit dem entsprechenden Mut zum Risiko jetzt mehr als erwartet in Angriff genommen werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie sollten sich jetzt gewissenhaft fragen, ob alles, was auf Ihrem Speiseplan steht, auch wirklich gut für Ihre Ernährung ist. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Eigentlich braucht es gar nicht so viel, um Sie glücklich zu machen. Sie möchten einfach nur nicht von anderen verplant werden. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Für einige Kollegen sind Sie eine große Inspiration. Das sollte Sie nicht verlegen machen. Freuen Sie sich über das Kompliment. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Auch ohne sich auf ein hohes Podest zu begeben, haben Sie den Überblick, um mehrere Projekte gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Benutzen Sie für Ihre Zwecke kein Hintertürchen. Nur mit Diplomatie werden Sie eine leidige Sache aus der Welt schaffen können.