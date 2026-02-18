AZ-Plus

Horoskop: Das Tageshoroskop vom 17.02.2026

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ihren Arbeitsrhythmus sollten Sie nicht ändern. Eine vermeintliche Einsparung könnte letztendlich gar einen Mehraufwand bedeuten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Freundschaftspflege wird augenblicklich großgeschrieben. Jemand sorgt dafür, dass in Ihrem Terminkalender kein Leerlauf entsteht.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Beugen Sie einer Erkältung mit ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft und gesunder Ernährung vor. Tagestendenz: positiv.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Wer sich gerade in einen Konflikt hineinmanövriert hat, bekommt nun die Möglichkeit, die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Der innere Antrieb, Ideen umzusetzen, muss von Ihnen ganz allein kommen. Auf die Reaktionen anderer zu warten, wäre jetzt falsch.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.