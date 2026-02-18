Horoskop: Das Tageshoroskop vom 17.02.2026
WIDDER
Ihren Arbeitsrhythmus sollten Sie nicht ändern. Eine vermeintliche Einsparung könnte letztendlich gar einen Mehraufwand bedeuten.
STIER
Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben.
ZWILLINGE
Freundschaftspflege wird augenblicklich großgeschrieben. Jemand sorgt dafür, dass in Ihrem Terminkalender kein Leerlauf entsteht.
KREBS
Beugen Sie einer Erkältung mit ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft und gesunder Ernährung vor. Tagestendenz: positiv.
LÖWE
Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden.
JUNGFRAU
Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt.
WAAGE
Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht.
SKORPION
Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein.
SCHÜTZE
Wer sich gerade in einen Konflikt hineinmanövriert hat, bekommt nun die Möglichkeit, die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen.
STEINBOCK
Der innere Antrieb, Ideen umzusetzen, muss von Ihnen ganz allein kommen. Auf die Reaktionen anderer zu warten, wäre jetzt falsch.
WASSERMANN
Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an.
FISCHE
Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.
