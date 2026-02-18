Horoskop: Das Tageshoroskop vom 17.02.2026

18. Februar 2026 - 11:49 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihren Arbeitsrhythmus sollten Sie nicht ändern. Eine vermeintliche Einsparung könnte letztendlich gar einen Mehraufwand bedeuten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Damit Sie alles, was Sie sich vorgenommen haben, auch erledigen können, dürfte der heutige Tag gerne ein paar Stunden mehr haben. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Freundschaftspflege wird augenblicklich großgeschrieben. Jemand sorgt dafür, dass in Ihrem Terminkalender kein Leerlauf entsteht. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Beugen Sie einer Erkältung mit ausgedehnten Spaziergängen an der frischen Luft und gesunder Ernährung vor. Tagestendenz: positiv. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ihr beruflicher Ehrgeiz scheint Ihren Mitmenschen jetzt leicht übertrieben. In der Tat könnten häusliche Belange darunter leiden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Der sparsame Umgang mit Geld ist Ihnen zwar in die Wiege gelegt, aber bisweilen macht sich ein wenig Großzügigkeit schon bezahlt. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Arbeit geht Ihnen zügig von der Hand und Sie schaffen viel. Unter Kollegen gelten Sie als strebsam, das stört Sie aber nicht. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Etwas mehr Zeit könnten Sie sich bei allen Dingen schon lassen. Ein kleiner Flirt ist für Sie unbedeutend, bringt aber Ärger ein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Wer sich gerade in einen Konflikt hineinmanövriert hat, bekommt nun die Möglichkeit, die Angelegenheit wieder ins Lot zu bringen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Der innere Antrieb, Ideen umzusetzen, muss von Ihnen ganz allein kommen. Auf die Reaktionen anderer zu warten, wäre jetzt falsch. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es ist eine ziemlich schwierige, aber interessante Aufgabe, mit der Sie konfrontiert werden. Jetzt kommt es auf Ihren Ehrgeiz an. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Scheuen Sie sich nicht, einen Fehler einzugestehen. Dadurch würden Sie Kritikern ziemlich schnell den Wind aus den Segeln nehmen.