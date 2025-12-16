Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.12.2025
WIDDER
Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.
STIER
Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.
ZWILLINGE
Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.
KREBS
Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.
LÖWE
Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei.
JUNGFRAU
Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit!
WAAGE
In Gelddingen haben Sie eine besonders glückliche Hand. Ein harmonisches Zusammensein ist Ihnen außerordentlich wichtig.
SKORPION
Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen.
SCHÜTZE
Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben.
STEINBOCK
Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.
WASSERMANN
Für einige Vertreter dieses Sternzeichens lohnt es sich, die Fühler auszustrecken und sich beruflich neu zu orientieren.
FISCHE
Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.
