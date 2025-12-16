AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit!

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

In Gelddingen haben Sie eine besonders glückliche Hand. Ein harmonisches Zusammensein ist Ihnen außerordentlich wichtig.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Für einige Vertreter dieses Sternzeichens lohnt es sich, die Fühler auszustrecken und sich beruflich neu zu orientieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.