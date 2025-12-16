Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Nutzen Sie den Tag, um eine fällige Arbeit zu beenden. Erst, wenn Wichtiges erledigt ist, ist der Kopf auch wieder frei. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Unaufmerksamkeit könnte zu wenig angenehmen Verzögerungen führen. Zwingen Sie sich also heute zu besonderer Wachsamkeit! Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. In Gelddingen haben Sie eine besonders glückliche Hand. Ein harmonisches Zusammensein ist Ihnen außerordentlich wichtig. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Wichtiges zuerst erledigen! Sie könnten sich sonst schnell vom Geschehen verschiedener Nebenschauplätze ablenken lassen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Ungewöhnliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Wer Single ist, wird das unter Umständen nicht mehr lange bleiben. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Versuchen Sie nicht, kleine Schwächen zu überspielen. Jeder hat sie und sie zu zeigen, macht uns für andere sympathisch. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Für einige Vertreter dieses Sternzeichens lohnt es sich, die Fühler auszustrecken und sich beruflich neu zu orientieren. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Nach wie vor steht eine wichtige Frage im Raum. Heute sehen Sie die Situation klarer und können sich der Sache annehmen.