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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.10.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

„Niemand ist perfekt.“ Diese Einsicht entspannt und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Vieles gelingt jetzt sogar auf Anhieb.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Seien Sie heute besonders flexibel und tolerieren Sie die Meinungen Ihrer Mitmenschen. Negative Gedanken durch positive ersetzen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer.

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