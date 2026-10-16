Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!
STIER
Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.
ZWILLINGE
Ein Knoten wird sich nicht allein durch Argumente lösen lassen. Mögliche Verzögerungen sollten jetzt schon einkalkuliert werden.
KREBS
Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.
LÖWE
Ein paar Stolpersteine müssen wohl in Kauf genommen werden. Freuen Sie sich einfach über die kleineren schönen Dinge des Lebens.
JUNGFRAU
Überstürzen Sie nichts! Hektik würde nur Fehler hervorrufen. Ein paar außerplanmäßige Ausgaben lassen sich leider nicht umgehen.
WAAGE
Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.
SKORPION
Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.
SCHÜTZE
„Niemand ist perfekt.“ Diese Einsicht entspannt und sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima. Vieles gelingt jetzt sogar auf Anhieb.
STEINBOCK
Seien Sie heute besonders flexibel und tolerieren Sie die Meinungen Ihrer Mitmenschen. Negative Gedanken durch positive ersetzen!
WASSERMANN
Sie merken sofort, wenn etwas nicht stimmt. Gehen Sie dennoch so behutsam wie möglich vor. Ihr Gegenüber reagiert sehr emotional.
FISCHE
Gerade weil Sie alles hinterfragen und sich nicht mit einfachen Antworten begnügen, erfahren Sie heute mehr als so manch anderer.
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