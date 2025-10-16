AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.10.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Reagieren Sie gelassen, wenn sich jemand vor Ihnen aufbaut und meint, alles besser zu können. Sie kennen Ihre Stärken genau.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie handeln leider immer erst, wenn Sie müssen. Versuchen Sie es andersherum, werden Sie aktiver. Vieles wird dann leichter.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Alleingänge zahlen sich jetzt nicht aus, sie bringen allenfalls Ärger. Zurzeit sorgt eher Teamarbeit für ein gutes Ergebnis.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Freuen Sie sich mehr über die kleinen Erfolge, die Ihnen der Alltag bietet, anstatt nach dem Sternenhimmel greifen zu wollen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihr Ehrgeiz stachelt Sie zu extremen Leistungen an, die sich auf finanziellem Gebiet auf längere Sicht auch auswirken werden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ein spielerischer Umgang mit Routinearbeiten macht den Alltag um einiges leichter und bringt erheblich mehr Schwung ins Team.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ihre Direktheit und Ihr Ehrgeiz in allen Ehren. Heute sollten Sie darauf verzichten und lieber den diplomatischen Weg wählen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie könnten einen Fehler vermeiden, wenn Sie bereit wären, einen Rat anzunehmen. Vertrauen Sie auf Ihre persönlichen Stärken.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sollten einem Menschen zeigen, dass Sie Sympathie für ihn empfinden, sonst laufen Sie am Ende noch an Ihrem Glück vorbei.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ein paar unverhoffte Neuigkeiten liefern Ihnen jetzt geeignete Informationen, um weiter an Erfolgsplänen schmieden zu können.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.