Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.09.2025
WIDDER
Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten.
STIER
Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen.
ZWILLINGE
In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen.
KREBS
Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten.
LÖWE
Ein normaler Tag fühlt sich anders an. Sie haben dennoch nichts gegen ein bisschen Abwechslung und genießen den Tumult sogar.
JUNGFRAU
Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden.
WAAGE
Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein.
SKORPION
Der Tag eignet sich bestens für eine persönliche Bestandsaufnahme: Was brauchen Sie weiterhin, was brauchen Sie nicht länger?
SCHÜTZE
Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen.
STEINBOCK
Hören Sie einfach nicht hin, wenn jemand ständig alles besser wissen will. Ihre persönliche Meinung steht ohnehin schon fest.
WASSERMANN
Gerade wenn alles um Sie herum hektisch wird, sollten Sie einen Ort der Ruhe suchen, um die Zeit der Zweisamkeit zu genießen.
FISCHE
Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen.
