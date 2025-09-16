Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. September 2025 - 08:32 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie fühlen sich etwas überfordert. Bevor es zu ernsthaften Schwierigkeiten kommt, sollten Sie andere um Unterstützung bitten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Blick auf das Erreichte müsste eigentlich genügen, um stolz auf sich zu sein. Nur genau das scheint Ihnen schwerzufallen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. In eine bisher stagnierende Sache kommt jetzt Bewegung. Die beste Gelegenheit, eine Geschichte endlich vom Tisch zu bekommen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Ein normaler Tag fühlt sich anders an. Sie haben dennoch nichts gegen ein bisschen Abwechslung und genießen den Tumult sogar. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Der Tag eignet sich bestens für eine persönliche Bestandsaufnahme: Was brauchen Sie weiterhin, was brauchen Sie nicht länger? Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Hören Sie einfach nicht hin, wenn jemand ständig alles besser wissen will. Ihre persönliche Meinung steht ohnehin schon fest. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Gerade wenn alles um Sie herum hektisch wird, sollten Sie einen Ort der Ruhe suchen, um die Zeit der Zweisamkeit zu genießen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen.