Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.08.2025
WIDDER
Ein Lob kommt nicht immer in Form vieler Worte. Es kann ebenso gut ein Blick sein, der Sie Anerkennung spüren lässt.
STIER
Mit Nachsicht und dem Gespür für das, was im anderen vorgeht, kommen Sie heute weiter als mit der Ellenbogentechnik.
ZWILLINGE
Klärende Worte kosten viel weniger Kraft als verdeckte Machtspielchen. Es braucht nur Mut zu Offenheit und Fairness.
KREBS
Es kommt zu einem interessanten Gedankenaustausch, der auch eine neue berufliche Verbindung nach sich ziehen könnte.
LÖWE
Sie verspüren Lust auf neue Anregungen. Schauen Sie sich nach einem interessanten Fitness- oder Wellnessprogramm um.
JUNGFRAU
Eine Sache kann günstig erworben werden, vorher sollten Sie aber nochmals Ihre finanzielle Lage gründlich sondieren.
WAAGE
Stellen Sie sich positiv zu den Tagesereignissen. Eine Menge Schönes erwächst Ihnen aus Liebe und Sympathiebeweisen.
SKORPION
Eine sehr aktive Phase beginnt. Erledigen Sie deshalb alles, was Ihnen in letzter Zeit an Unangenehmem liegen blieb.
SCHÜTZE
Ein Kollege scheint nicht ganz so gut gelaunt zu sein. Sie täten gut daran, ihm heute hilfreich zur Seite zu stehen.
STEINBOCK
Drücken gilt nicht! Eine längst fällige Aussprache am Arbeitsplatz sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.
WASSERMANN
Ihr Wissensdrang könnte heute von einigen Kollegen falsch verstanden werden. Erklärende Worte bringen alles ins Lot.
FISCHE
In der Liebe dürfte es jetzt heftig anfangen zu knistern. Sie reagieren wieder sehr empfänglich auf erotische Reize.
