Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein Lob kommt nicht immer in Form vieler Worte. Es kann ebenso gut ein Blick sein, der Sie Anerkennung spüren lässt.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Mit Nachsicht und dem Gespür für das, was im anderen vorgeht, kommen Sie heute weiter als mit der Ellenbogentechnik.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Klärende Worte kosten viel weniger Kraft als verdeckte Machtspielchen. Es braucht nur Mut zu Offenheit und Fairness.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es kommt zu einem interessanten Gedankenaustausch, der auch eine neue berufliche Verbindung nach sich ziehen könnte.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie verspüren Lust auf neue Anregungen. Schauen Sie sich nach einem interessanten Fitness- oder Wellnessprogramm um.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Sache kann günstig erworben werden, vorher sollten Sie aber nochmals Ihre finanzielle Lage gründlich sondieren.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Stellen Sie sich positiv zu den Tagesereignissen. Eine Menge Schönes erwächst Ihnen aus Liebe und Sympathiebeweisen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine sehr aktive Phase beginnt. Erledigen Sie deshalb alles, was Ihnen in letzter Zeit an Unangenehmem liegen blieb.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein Kollege scheint nicht ganz so gut gelaunt zu sein. Sie täten gut daran, ihm heute hilfreich zur Seite zu stehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Drücken gilt nicht! Eine längst fällige Aussprache am Arbeitsplatz sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Ihr Wissensdrang könnte heute von einigen Kollegen falsch verstanden werden. Erklärende Worte bringen alles ins Lot.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

In der Liebe dürfte es jetzt heftig anfangen zu knistern. Sie reagieren wieder sehr empfänglich auf erotische Reize.

