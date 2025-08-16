Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.08.2025

16. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ein Lob kommt nicht immer in Form vieler Worte. Es kann ebenso gut ein Blick sein, der Sie Anerkennung spüren lässt. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Mit Nachsicht und dem Gespür für das, was im anderen vorgeht, kommen Sie heute weiter als mit der Ellenbogentechnik. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Klärende Worte kosten viel weniger Kraft als verdeckte Machtspielchen. Es braucht nur Mut zu Offenheit und Fairness. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es kommt zu einem interessanten Gedankenaustausch, der auch eine neue berufliche Verbindung nach sich ziehen könnte. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie verspüren Lust auf neue Anregungen. Schauen Sie sich nach einem interessanten Fitness- oder Wellnessprogramm um. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine Sache kann günstig erworben werden, vorher sollten Sie aber nochmals Ihre finanzielle Lage gründlich sondieren. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Stellen Sie sich positiv zu den Tagesereignissen. Eine Menge Schönes erwächst Ihnen aus Liebe und Sympathiebeweisen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine sehr aktive Phase beginnt. Erledigen Sie deshalb alles, was Ihnen in letzter Zeit an Unangenehmem liegen blieb. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein Kollege scheint nicht ganz so gut gelaunt zu sein. Sie täten gut daran, ihm heute hilfreich zur Seite zu stehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Drücken gilt nicht! Eine längst fällige Aussprache am Arbeitsplatz sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihr Wissensdrang könnte heute von einigen Kollegen falsch verstanden werden. Erklärende Worte bringen alles ins Lot. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. In der Liebe dürfte es jetzt heftig anfangen zu knistern. Sie reagieren wieder sehr empfänglich auf erotische Reize.