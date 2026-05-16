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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine Verabredung sollten Sie unbedingt einhalten; das Treffen könnte für Sie unter Umständen beruflich sehr interessant werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.

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