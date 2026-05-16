Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.
STIER
Halten Sie sich aus dem Klatsch und Tratsch lieber heraus. Entspannen Sie in den Abendstunden. Ihrer Gesundheit wird es guttun.
ZWILLINGE
Wenn Sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt haben, dann ziehen Sie die Sache auch durch. Es kann dabei zu Konflikten kommen.
KREBS
Seien Sie heute zurückhaltend bei Vertrags- und Rechtsangelegenheiten. Unterlassen Sie überstürzte Aktionen im Familienbereich.
LÖWE
Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.
JUNGFRAU
Eine Verabredung sollten Sie unbedingt einhalten; das Treffen könnte für Sie unter Umständen beruflich sehr interessant werden.
WAAGE
Sosehr Sie sich auch einen bestimmten Verlauf einer Sache wünschen, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, als abzuwarten.
SKORPION
Nun müssen Sie einen Plan in die Tat umsetzen. Lassen Sie sich nicht länger von anderen verunsichern, sondern werden Sie aktiv!
SCHÜTZE
Bei einer wichtigen Verhandlung kommt es zwar auch auf Ihre Meinung an, reden Sie die Gegenseite aber nicht in Grund und Boden.
STEINBOCK
Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.
WASSERMANN
Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen.
FISCHE
Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.
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