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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Ferne lockt Sie. Doch noch ist kein günstiger Zeitpunkt für das Kofferpacken. Begnügen Sie sich vorerst mit Pläneschmieden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.

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