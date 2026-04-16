Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.04.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. April 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Ferne lockt Sie. Doch noch ist kein günstiger Zeitpunkt für das Kofferpacken. Begnügen Sie sich vorerst mit Pläneschmieden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.