Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.04.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.
STIER
Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.
ZWILLINGE
Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.
KREBS
Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg.
LÖWE
Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.
JUNGFRAU
Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.
WAAGE
Ungewissheit hält das Gedankenkarussell in Schwung. So langsam sollten Sie die Initiative ergreifen und eine Aussprache suchen.
SKORPION
Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!
SCHÜTZE
Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.
STEINBOCK
Die Ferne lockt Sie. Doch noch ist kein günstiger Zeitpunkt für das Kofferpacken. Begnügen Sie sich vorerst mit Pläneschmieden.
WASSERMANN
Teilen Sie Ihr Tagesprogramm sinnvoll ein, dann können Sie sehr viel erledigen. Das Glück ist heute jedenfalls auf Ihrer Seite.
FISCHE
Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.
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