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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Am heutigen Tag wird es zu einem zukunftsweisenden Zusammentreffen kommen. Gleich mehrere Angebote werden an Sie herangetragen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.

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