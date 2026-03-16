Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Am heutigen Tag wird es zu einem zukunftsweisenden Zusammentreffen kommen. Gleich mehrere Angebote werden an Sie herangetragen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Widersprüchliche Einflüsse: einerseits großes Glück, andererseits kleinere Störfaktoren, die jedoch allemal zu bewältigen sind. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie fühlen sich jetzt bärenstark und das ist gut so, denn heute und auch noch in nächster Zeit wird viel Arbeit auf Sie warten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Eigentlich können Sie zurzeit tun, was Sie möchten, immer vorausgesetzt, dass Sie auch bereit sind, die Konsequenzen zu tragen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie verharren gar nicht lange in der Warteposition, sondern gehen die Dinge, die auf Sie zukommen, zielstrebig und mit Elan an. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. In einer beruflichen Angelegenheit sollten Sie besonders behutsam vorgehen. Widmen Sie sich wieder liegen gebliebenen Aufgaben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie scheinen sich nicht ganz sicher zu sein, wie Sie einer dominanten Person gegenübertreten sollen. Der Moment wird es zeigen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Seien Sie vorsichtig, damit Sie nicht unbemerkt in eine Kostenfalle treten. Zusatzausgaben würden derzeit Kontostress bedeuten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Es tut Ihnen besonders gut, wenn Sie sich zeitweise um Ihre eigenen Bedürfnisse kümmern und Lieblingsbeschäftigungen nachgehen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Probleme sind zwar möglich, werden aber mit Sicherheit zu meistern sein. Lassen Sie es im Privatleben nicht an Romantik fehlen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.