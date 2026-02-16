Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.02.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.
STIER
Dieser Tag verlangt viel Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie werden dafür aber auch belohnt. Der Abend gestaltet sich sehr erfreulich.
ZWILLINGE
Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!
KREBS
Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.
LÖWE
Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten.
JUNGFRAU
Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.
WAAGE
Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven.
SKORPION
Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert.
SCHÜTZE
Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft.
STEINBOCK
Sie sind mit einer unglaublichen Ausstrahlung ausgestattet und erobern die Herzen im Sturm. Wagen Sie einfach den ersten Schritt!
WASSERMANN
Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune.
FISCHE
Ehrlichkeit zahlt sich wieder einmal aus. Die Sterne geben Rückendeckung, wenn es darum geht, ein schwieriges Thema anzusprechen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen