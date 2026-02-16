AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dieser Tag verlangt viel Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie werden dafür aber auch belohnt. Der Abend gestaltet sich sehr erfreulich.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie sind mit einer unglaublichen Ausstrahlung ausgestattet und erobern die Herzen im Sturm. Wagen Sie einfach den ersten Schritt!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ehrlichkeit zahlt sich wieder einmal aus. Die Sterne geben Rückendeckung, wenn es darum geht, ein schwieriges Thema anzusprechen.

