Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

16. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Dieser Tag verlangt viel Aufmerksamkeit von Ihnen. Sie werden dafür aber auch belohnt. Der Abend gestaltet sich sehr erfreulich. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Mit Unzuverlässigkeit muss heute leider gerechnet werden. Versprechen Sie nichts, was Sie möglicherweise nicht einhalten können! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es braut sich eventuell ein kleines Unwetter zusammen, dem Sie mit guten Nerven und fundierten Argumenten entgegenwirken können. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jemand könnte Ihnen einige Hürden in den Weg legen. Deren Überwindung dürfte Sie zurzeit aber nicht mehr als ein Lächeln kosten. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Es wird Ihnen öfter einmal ein Kompliment gemacht. Da es wirklich von Herzen kommt, dürfen Sie sich auch ehrlich darüber freuen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Wieder einmal werden Sie ziemlich gefordert. Um den Anforderungen gerecht zu werden, brauchen Sie in erster Linie starke Nerven. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es ist besser, rechtzeitig einen Fehler einzugestehen, als sich etwas vorzumachen. Irren ist nun einmal menschlich und passiert. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein gut gemeinter Rat kommt wie gerufen. Endlich finden Sie das Puzzleteil, das Ihnen bei der Lösung eines Problems weiterhilft. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie sind mit einer unglaublichen Ausstrahlung ausgestattet und erobern die Herzen im Sturm. Wagen Sie einfach den ersten Schritt! Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Finanziell erleben Sie einen Aufwärtstrend. Bei einem Einkaufsbummel werden Sie eine glückliche Hand haben. Das macht gute Laune. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ehrlichkeit zahlt sich wieder einmal aus. Die Sterne geben Rückendeckung, wenn es darum geht, ein schwieriges Thema anzusprechen.