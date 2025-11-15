Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

15. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Idealer Zeitpunkt, um Neues erfolgversprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Die Aussichten auf ein gutes Geschäft sind verlockend. Noch besser ist es jetzt um die Liebe bestellt. Geduld zahlt sich eben aus. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Um Ruhe in eine aufgeheizte Debatte zu bringen, braucht es nicht immer viele Worte. Sie schaffen es allein durch Ihre Anwesenheit. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Von wichtigen Absprachen oder persönlichen Beziehungen, aber auch von Eingaben an Behörden dürfen Sie sich jetzt einiges erhoffen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie haben das Glück, dass Ihre großen und kleinen Unternehmungen Anerkennung finden. Es fehlt Ihnen nicht an weiteren guten Ideen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie kommen zwischendurch nur langsam voran und neigen dadurch zu Selbstzweifeln. Trösten Sie sich, es gibt zum Glück bessere Tage! Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Legen Sie sich nicht fest. Ein Entschluss lässt sich nur schwer umstoßen. Eine kleine Arbeitspause wird Ihnen neuen Schwung geben. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Das Ziel ist ganz nah. Verschwenden Sie nun Ihre Kräfte nicht an nebensächliche Dinge, sonst könnte Ihnen ein anderer zuvorkommen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ein plötzlicher Glücksfall bringt Ihnen Vorteile. Nehmen Sie die Dinge getrost an, die man Ihnen mit Freuden zukommen lassen will.