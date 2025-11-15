AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Idealer Zeitpunkt, um Neues erfolgversprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Die Aussichten auf ein gutes Geschäft sind verlockend. Noch besser ist es jetzt um die Liebe bestellt. Geduld zahlt sich eben aus.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Um Ruhe in eine aufgeheizte Debatte zu bringen, braucht es nicht immer viele Worte. Sie schaffen es allein durch Ihre Anwesenheit.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Von wichtigen Absprachen oder persönlichen Beziehungen, aber auch von Eingaben an Behörden dürfen Sie sich jetzt einiges erhoffen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie haben das Glück, dass Ihre großen und kleinen Unternehmungen Anerkennung finden. Es fehlt Ihnen nicht an weiteren guten Ideen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie kommen zwischendurch nur langsam voran und neigen dadurch zu Selbstzweifeln. Trösten Sie sich, es gibt zum Glück bessere Tage!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Legen Sie sich nicht fest. Ein Entschluss lässt sich nur schwer umstoßen. Eine kleine Arbeitspause wird Ihnen neuen Schwung geben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Das Ziel ist ganz nah. Verschwenden Sie nun Ihre Kräfte nicht an nebensächliche Dinge, sonst könnte Ihnen ein anderer zuvorkommen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ein plötzlicher Glücksfall bringt Ihnen Vorteile. Nehmen Sie die Dinge getrost an, die man Ihnen mit Freuden zukommen lassen will.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.