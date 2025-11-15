Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.11.2025
WIDDER
Idealer Zeitpunkt, um Neues erfolgversprechend anzupacken. Nun liegt es an Ihnen, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.
STIER
Die Aussichten auf ein gutes Geschäft sind verlockend. Noch besser ist es jetzt um die Liebe bestellt. Geduld zahlt sich eben aus.
ZWILLINGE
Um Ruhe in eine aufgeheizte Debatte zu bringen, braucht es nicht immer viele Worte. Sie schaffen es allein durch Ihre Anwesenheit.
KREBS
Geben Sie jemandem, der Ihnen sehr wichtig ist, eine zweite Chance. Versuchen Sie, eine Angelegenheit nicht so verbissen zu sehen.
LÖWE
Von wichtigen Absprachen oder persönlichen Beziehungen, aber auch von Eingaben an Behörden dürfen Sie sich jetzt einiges erhoffen.
JUNGFRAU
Übertreiben Sie Ihre Lässigkeit nicht. Die Gefühle des Partners sollten Sie sehr ernst nehmen, sonst droht ein Beziehungsgewitter.
WAAGE
Sie haben das Glück, dass Ihre großen und kleinen Unternehmungen Anerkennung finden. Es fehlt Ihnen nicht an weiteren guten Ideen.
SKORPION
Wie wäre es einmal mit einem Treffen der ganzen Familie? Ein Schaumbad am Abend wird Ihnen die derzeit nötige Entspannung bringen.
SCHÜTZE
Sie kommen zwischendurch nur langsam voran und neigen dadurch zu Selbstzweifeln. Trösten Sie sich, es gibt zum Glück bessere Tage!
STEINBOCK
Legen Sie sich nicht fest. Ein Entschluss lässt sich nur schwer umstoßen. Eine kleine Arbeitspause wird Ihnen neuen Schwung geben.
WASSERMANN
Das Ziel ist ganz nah. Verschwenden Sie nun Ihre Kräfte nicht an nebensächliche Dinge, sonst könnte Ihnen ein anderer zuvorkommen.
FISCHE
Ein plötzlicher Glücksfall bringt Ihnen Vorteile. Nehmen Sie die Dinge getrost an, die man Ihnen mit Freuden zukommen lassen will.
