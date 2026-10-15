Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.10.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gut möglich, dass in nächster Zeit einige Entscheidungen anstehen. Sie können gelassen sein, die Partnerschaft gibt Ihnen Halt.
STIER
Gehen Sie etwas mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.
ZWILLINGE
Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.
KREBS
Sie tragen gerade die rosarote Brille. Verliebtsein wird derzeit vom Kosmos unterstützt. Freuen Sie sich auf den heutigen Abend.
LÖWE
Eigentlich dürften Sie einmal wieder die Zeit finden, Ihrem Hobby nachzugehen. Der heutige Tag bietet sich hervorragend dazu an.
JUNGFRAU
Verbesserungsbestrebungen erfordern viel Energie. Gepaart mit einer Portion Vorsicht dürfte Ihnen jetzt aber alles gut gelingen.
WAAGE
Ein Schlüsselerlebnis führt dazu, dass Sie Ihre Einstellung noch einmal überdenken. Damit geben Sie jemandem eine zweite Chance.
SKORPION
Jeder, der den nötigen Elan aufbringt, wird sich jetzt richtig entfalten können. Der Kosmos spendiert heute gute Erfolgschancen.
SCHÜTZE
Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.
STEINBOCK
Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.
WASSERMANN
Ihre tägliche Routinebeschäftigung wird Ihnen glatt von der Hand gehen. Sie haben keine nennenswerten Widerstände zu überwinden.
FISCHE
Vor Besserwissern müssen Sie sich jetzt in Acht nehmen. Wie die Lage in Herzensdingen steht, sollten nur Sie ganz allein wissen.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen